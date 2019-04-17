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«На первый-второй рассчитайся!» Команда СШ №2 признана лучшей на слете юных спасателей-пожарных
18.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня на базе гимназии №1 прошел слет юных спасателей-пожарных, в котором участвовали 14 команд со всего Горецкого района. Ребята соревновались в конкурсах «Смотр строя и песни», «Боевое развертывание», «Установка палатки», «Первая медицинская помощь» и «Знание ОБЖ».
По итогам первое место заняла сборная средней школы №2, на втором — четвертая школа, третье место у гимназистов.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня на базе гимназии №1 прошел слет юных спасателей-пожарных, в котором участвовали 14 команд со всего Горецкого района. Ребята соревновались в конкурсах...
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