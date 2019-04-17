«На первый-второй рассчитайся!» Команда СШ №2 признана лучшей на слете юных спасателей-пожарных

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня на базе гимназии №1 прошел слет юных спасателей-пожарных, в котором участвовали 14 команд со всего Горецкого района. Ребята соревновались в конкурсах «Смотр строя и песни», «Боевое развертывание», «Установка палатки», «Первая медицинская помощь» и «Знание ОБЖ».

По итогам первое место заняла сборная средней школы №2, на втором — четвертая школа, третье место у гимназистов.

















































































Фото Михаила Левцова