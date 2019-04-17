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Слуцкий райисполком: освещение в деревнях не первый год отключается в целях экономии
18.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Ответ райисполкома на периодически возникающие вопросы об отсутствии наружного освещения в деревнях
Начальник финансового управления Слуцкого райисполкома Владимир Гога рассказал, сколько денег будет сэкономлено и на что пойдут эти средства:
— В районе, как и во всей стране, проводится жесткая бюджетно-финансовая политика. Это значит, что в условиях ограниченности бюджетных средств нужно получить максимальную отдачу от их вложения.
В публикации «Слуцкого края» отмечается, что освещение отключают не по чьей-либо прихоти, а в целях экономии бюджетных средств, и такая практика существует в районе не первый год.
Ранее председатель Слуцкого районного Совета депутатов Наталья Овсянникова
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Ответ райисполкома на периодически возникающие вопросы об отсутствии наружного освещения в деревнях опубликован на сайте «Слуцкого края».
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