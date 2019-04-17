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Слуцкий райисполком: освещение в деревнях не первый год отключается в целях экономии

18.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ответ райисполкома на периодически возникающие вопросы об отсутствии наружного освещения в деревнях опубликован на сайте газеты «Слуцкий край». 

Начальник финансового управления Слуцкого райисполкома Владимир Гога рассказал, сколько денег будет сэкономлено и на что пойдут эти средства:

— В районе, как и во всей стране, проводится жесткая бюджетно-финансовая политика. Это значит, что в условиях ограниченности бюджетных средств нужно получить максимальную отдачу от их вложения.

Так, экономия от того, что в ночное время будет отсутствовать освещение в летний период, составит около 105 тыс. рублей. Эти деньги будут направлены на грейдирование улиц, в преддверии 75-летия освобождения Беларуси – на благоустройство мест воинской славы, памятников погибшим землякам, ремонт и подготовку учреждений образования к новому учебному году, здравоохранение. Ведь все это также требует немалых финансовых затрат. Нужно четко расставлять приоритеты в финансировании.

В публикации «Слуцкого края» отмечается, что освещение отключают не по чьей-либо прихоти, а в целях экономии бюджетных средств, и такая практика существует в районе не первый год.

Ранее председатель Слуцкого районного Совета депутатов Наталья Овсянникова сообщила, что финансирование на наружное освещение выделено в объемах прошлого года.

 
 
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Ответ райисполкома на периодически возникающие вопросы об отсутствии наружного освещения в деревнях опубликован на сайте «Слуцкого края».
 
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