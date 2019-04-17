Чтобы добираться до города на авто, китайцы из деревни прорыли тоннель прямо в скале

Источник материала: Tut.by

В китайской провинции Гуйчжоу жители одной из горных деревень не могли добраться до города на автомобилях — путь им преграждали скалы. Местные власти сначала помогать не спешили, поэтому деревенские решили проложить тоннель своими силами. И проложили. Прямо в скале — вот как эта необычная дорога выглядит с высоты. Вид, и правда, завораживает!