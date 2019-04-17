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Чтобы добираться до города на авто, китайцы из деревни прорыли тоннель прямо в скале
Источник материала: Tut.by
В китайской провинции Гуйчжоу жители одной из горных деревень не могли добраться до города на автомобилях — путь им преграждали скалы. Местные власти сначала помогать не спешили, поэтому деревенские решили проложить тоннель своими силами. И проложили. Прямо в скале — вот как эта необычная дорога выглядит с высоты. Вид, и правда, завораживает!
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Пример человеческой целеустремленности. Теперь у местных жителей есть дорога с потрясающим видом. Но ездить по ней страшновато.
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