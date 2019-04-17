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Ренационализация ПриватБанка невозможна - НБУ

18.04.2019 18:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова считает невозможным возвращение ПриватБанка его бывшим собственникам.

"Возвращение банка бывшим собственникам через отмену национализации невозможно", - сказала К.Рожкова на пресс-брифинге в НБУ в четверг.

Она также указала на то, что привлечение виновных в доведении банка до неплатежеспособности значится среди требований Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

 
 
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Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова считает невозможным возвращение ПриватБанка его бывшим собственникам. "Возвращение...
 
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