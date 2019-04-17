Глава Минфина Казахстана назначен представителем республики в Совете ЕЭК

Источник материала: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова представителем Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщила в четверг пресс-служба Минфина.

Совет ЕЭК осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также общее руководство деятельностью комиссии, отмечается в сообщении.

В Совет ЕЭК от каждой страны-участницы ЕАЭС входит один представитель, который является заместителем главы правительства и наделен необходимыми полномочиями в соответствии с законодательством своего государства.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.