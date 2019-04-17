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Глава Минфина Казахстана назначен представителем республики в Совете ЕЭК
Источник материала: Интерфакс
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова представителем Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщила в четверг пресс-служба Минфина.
Совет ЕЭК осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также общее руководство деятельностью комиссии, отмечается в сообщении.
В Совет ЕЭК от каждой страны-участницы ЕАЭС входит один представитель, который является заместителем главы правительства и наделен необходимыми полномочиями в соответствии с законодательством своего государства.
В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении первого заместителя премьер-министра - министра финансов Алихана Смаилова представителем...
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