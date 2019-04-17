Азаренко или Саснович: на кого сделать ставку сборной, чтобы досрочно победить Австралию?

Источник материала: Tut.by

20−21 апреля сборная Беларуси по теннису сыграет с Австралией в Кубке Федерации. В случае победы белорусских девушек финал турнира состоится в Минске во второй раз за три года. Ставки высоки, и главный вопрос для команды перед матчем такой: как распределить роли между Викторией Азаренко и Александрой Саснович? Суть в том, что лидер австралиек Эшли Барти чертовски хороша, а победить австралийскую пару, возможно, сложнее, чем выиграть у Барти в «одиночке».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Барти — 9-я в мире и с начала года выступает на уровне топ-4

С тем, кто в женской сборной Беларуси по теннису первый номер, все более-менее ясно. Арина Соболенко 10-я в рейтинге Женской теннисной ассоциации и практически безупречна в поединках Кубка Федерации. В 6 последних одиночных встречах Арина 1 раз уступила сопернице, и то — на тай-брейке в третьем сете. В Брисбене Арина должна сыграть со вторым номером у австралиек в первый игровой день и с Эшли Барти (9 WTA) — во второй.

А вот решение капитана команды Татьяны Пучек о том, кто — Виктория Азаренко или Александра Саснович — появится на корте в первый день в поединке против Барти, может определить исход противостояния.

Барти — одна из тех теннисисток, кто жжет в нынешнем сезоне. На ее счету 18 побед, 4 из которых — над игроками из топ-10, и титул на турнире в Майами при 3 неудачах в борьбе с игроками из топ-10. 1 апреля Эшли сама дебютировала в топ-10 и, кстати, подвинула на одну строчку Арину Соболенко, которая в марте и апреле проиграла в 3 из 6 матчей. В чемпионской гонке, где в расчет берутся лишь результаты теннисисток с начала сезона, Барти расположилась на 4-м месте.

В Кубке Федерации Эшли тоже хороша. На ее фоне все белорусские теннисистки видятся аутсайдерами. Как же набирать очки в матче?



Фото: Reuters

Можно делать это через других австралиек. Если получится, а Барти дважды выиграет «в одиночке», то решающее значение приобретет парная встреча. Здесь австралийки снова записные фавориты. В парном разряде Эшли 9-я в мире, Саманта Стосур — 17-я. На уровне сборных в паре Эшли проиграла 1 раз в 7 матчах, Саманта победила во всех 7 случаях. На двоих у них 35 титулов в паре на коммерческих стартах.

У пяти белорусок в заявке в сумме 11 побед в парном разряде, рейтинг хуже. Мы помним, что в 2017 году наши девушки неудачно провели ничего не значащий парный поединок со швейцарками (0:6, 1:6) и парную встречу за звание чемпионок с американками (3:6, 6:7). В 2018 году в матче с Германией поражение в паре (7:6, 5:7, 4:6) вынудило Соболенко и компанию бороться за сохранение прописки в Мировой группе.

Выходит, что лучше сборной Беларуси не оставлять решение задачи по выходу в финал Кубка Федерации на пару и набрать хоть бы очко через Барти. Уж если не победить ее в первый игровой день, то порядком измотать перед встречей с Ариной — это ведь реально. Вика или Саша — кому из них доверить миссию?

Азаренко лучше Саснович в марте-апреле, но еще недавно ее беспокоили боли в правой ноге

После февральского матча за сборную с Германией Саша Саснович (35 WTA) выиграла 2 матча из 6, причем это победы над игроками из восьмого десятка мирового рейтинга. Саша могла преуспеть в поединке с Каролин Возняцки (13 WTA) в Майами, но, к сожалению, не воспользовалась преимуществом.

Быть может, тактически Саснович менее предсказуемый и удобный оппонент для Барти, нежели Вика Азаренко (61 WTA), но пока Саша далека от своей лучшей формы. 8 апреля она объявила о начале сотрудничества с новым тренером, словаком Владимиром Платеником, признав тем самым необходимость перемен.

Для Татьяны Пучек выставить против Барти в первый день Саснович, а не Азаренко, — значит, выразить доверие игроку с более высоким рейтингом и положиться на ее опыт выступления в Мировой группе Кубка Федерации. За плечами у Азаренко нет одиночных встреч в Мировой группе, и как тут игнорировать, что в играх за сборную Саснович традиционно выступает едва ли не выше возможностей?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У выбора в пользу Азаренко не менее сильное обоснование. Недавно она провела первый после родов в декабре 2016 года финал в одиночном разряде — на турнире в Монтеррее . Увы, не смогла доиграть из-за болей в правой ноге. С тех пор не поступало вестей о здоровье экс первой ракетки мира. Известно лишь, что Вика тренировалась и позже других сборниц, 17 апреля, присоединилась к команде в Брисбене.

Текущий рейтинг не отражает реальной силы Вики, о чем известно всем, кто смотрит ее игры. Помимо финала, в период с февраля по апрель в карьере Азаренко случилось еще несколько важных вещей: качественный матч с Сереной Уильямс , первая за год победа над игроком из топ-10 , титул в парном разряде в Акапулько и полуфинал в дуэте с Эшли Барти в Майами.

Турнир в Майами стал вторым с начала года для Вики и Эшли после Australian Open, когда они были заодно в парных соревнованиях. Около полугода назад в Токио теннисистки сыграли друг с другом: Азаренко взяла верх — 6:4, 6:2. Саснович своей единственный матч с Барти проиграла, пусть это и было в 2017 году.

Год назад против Беларуси применили описанный правилами грязный трюк. Не повторить ли его нам?

Белоруски тогда боролись со словачками за право остаться в элитном дивизионе Кубка Федерации. Сборная Словакии за день до матча выставила на жеребьевку два лучших игрока по рейтингу, а спустя сутки объявила о замене номинированной под первым номером теннисистки, сославшись на возникшие у нее «проблемы с желудком». Через день она была здорова и сыграла.

Словаки сослались на пункт правил , описанный в главе VIII регламента Кубка Федерации: «Арбитр матча должен одобрить замену номинированного на матч игрока из-за дисциплинарного нарушения или болезни, несчастного случая и в случае форс-мажора».

Что дало Словакии такое решение? Пользуясь правилами жеребьевки и правом замены игрока в экстренном случае, они выставили своего лидера не по рейтингу, а по форме на поединок с Ариной Соболенко в первый игровой день. Сломить сопротивление Виктории Кужмовой Арине оказалось не под силу — во многом из-за фактора неожиданности. Кужмова действовала активно, превзошла Соболенко по виннерам и меньше невынуждено ошибалась. К слову, больше в играх за сборную в 2018 и 2019 годах Арина не допускала осечек.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прием словацкого штаба Татьяна Пучек назвала чехардой и цирком , но именно он позволил сопернику за счет сильных сторон Кужмовой добраться до парного поединка при равенстве в счете — 2:2. Накануне же матча с австралийками Пучек стоило бы присмотреться к узкому месту в правилах Кубка Федерации.

Рецепт до смешного прост: выставить на жеребьевку вместе с Соболенко Азаренко или Саснович, симулировать болезнь этой теннисистки и произвести ее замену на другую в игровой день. Скажите, не по-спортивному? Футболист брестского «Динамо» Артем Милевский нередко выпрашивает у судей фолы и карточки для соперников и пенальти для своей команды и полагает, что, коль его действия идут на пользу родному коллективу, симулировать не стыдно.

В желании приносить пользу команде Азаренко и Саснович нельзя отказать, и какое бы решение ни приняла Пучек, оно будет в центре внимания.

Вот вы, ответьте, за кого — не вообще, а под задачу пройти Австралию?

Опрос Виктория Азаренко или Александра Саснович: на кого сборной Беларуси сделать ставку в матче против Австралии в Кубке Федерации? С Барти должна играть Вика. У нее больше опыта

Я за Сашу. Она выше Вики в рейтинге 117 голосов Результаты опроса