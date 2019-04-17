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Белорусские предприятия подводят итоги участия в международной выставке в Кыргызстане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Организатор отечественной экспозиции, Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел, традиционно собрал всех участников на едином стенде под брендом Made in Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Результатом многочисленных встреч и переговоров с представителями местных торговых сетей и дистрибьюторами стали как подписанные контракты, так и перспективные предварительные договоренности о сотрудничестве. К примеру, производители сладостей, которые уже несколько лет успешно продают свою продукцию в столице, теперь получат возможность реализации товара по всей стране.
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Новости Беларуси. Организатор отечественной экспозиции, Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел, традиционно собрал всех участников на...
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