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На БУТБ состоялись первые экспортные торги щебнем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа продолжает расширять ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состоялись первые экспортные торги щебнем. На продажу были выставлены 3000 тонн, за которые развернулась упорная конкурентная борьба.
В результате начальная цена выросла на 20 %, что позволило продавцу получить существенную дополнительную прибыль. Такой успех позволяет рассчитывать на продолжение практики биржевых продаж данной продукции. Следующие торги состоятся в мае.
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Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа продолжает расширять ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялись первые...
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