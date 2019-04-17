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На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Об этом заявил министр культуры Франции. Нотр-Дам планируют восстановить в течение 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого будет создано специальное госучреждение. Кроме того, 18 апреля в Париже стартовал проект «Стройка Франции».
Основная цель – увеличить количество предложений по обучению тем профессиям, которые необходимы для реконструкции собора.
На реставрацию уже собрали миллиард евро, при этом пожертвования продолжают поступать.
18 апреля же президент Франции наградил медалями почета 270 пожарных, которые проявили храбрость при тушении пожара в соборе.
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Новости Франции. Об этом заявил министр культуры Франции. Нотр-Дам планируют восстановить в течение 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого...
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