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На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей

18.04.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Об этом заявил министр культуры Франции. Нотр-Дам планируют восстановить в течение 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей

Для этого будет создано специальное госучреждение. Кроме того, 18 апреля в Париже стартовал проект «Стройка Франции».

Объявлен международный конкурс архитекторов для восстановления шпиля Нотр-Дама

Основная цель – увеличить количество предложений по обучению тем профессиям, которые необходимы для реконструкции собора.

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей

На реставрацию уже собрали миллиард евро, при этом пожертвования продолжают поступать.

Герой Парижа. Он спас Терновый венец из горящего Нотр-Дама и помогал людям во время теракта в 2015 году

18 апреля же президент Франции наградил медалями почета 270 пожарных, которые проявили храбрость при тушении пожара в соборе.

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей

На время реконструкции собор Парижской Богоматери не будут закрывать для посетителей
 
 
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Новости Франции. Об этом заявил министр культуры Франции. Нотр-Дам планируют восстановить в течение 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Для этого...
 
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