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Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экономический потенциал индустриального парка «Великий камень» презентовали иностранным дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Владимир Макей, сегодня жемчужина Шелкового пути приобретает международный статус. Более полусотни дипломатов ознакомились с инфраструктурой парка. Так, например, гости посетили центр инноваций.
Здесь в будущем появятся современные лаборатории. Отдельное внимание уделили работе «одной станции». Она позволяет инвесторам проходить все государственные процедуры в краткий срок и в одном месте.
Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Сейчас резидентами парка «Великий камень» являются 43 компании. Причем не только из Беларуси и Китая, но и из США, Израиля, Канады и европейских стран.
К концу 2019 года их будет порядка 60. Важным шагом в развитии парка станет международный форум в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который пройдет в июле.
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Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов
Новости Беларуси. Экономический потенциал индустриального парка «Великий камень» презентовали иностранным дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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