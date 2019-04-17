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Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

18.04.2019 19:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экономический потенциал индустриального парка «Великий камень» презентовали иностранным дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

Как подчеркнул Владимир Макей, сегодня жемчужина Шелкового пути приобретает международный статус. Более полусотни дипломатов ознакомились с инфраструктурой парка. Так, например, гости посетили центр инноваций.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

Здесь в будущем появятся современные лаборатории. Отдельное внимание уделили работе «одной станции». Она позволяет инвесторам проходить все государственные процедуры в краткий срок и в одном месте.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов. Здесь резиденты из различных стран. Белорусское правительство оказало большое внимание совместной деятельности, мы будем открыты для всех.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

Сейчас резидентами парка «Великий камень» являются 43 компании. Причем не только из Беларуси и Китая, но и из США, Израиля, Канады и европейских стран.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов

К концу 2019 года их будет порядка 60. Важным шагом в развитии парка станет международный форум в рамках инициативы «Один пояс, один путь», который пройдет в июле.

Цуй Цимин о «Великом камне»: Хотя называется белорусско-китайский индустриальный парк, по сути этот парк открыт для народов
 
 
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Новости Беларуси. Экономический потенциал индустриального парка «Великий камень» презентовали иностранным дипломатам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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