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Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо – прелестные кадры

18.04.2019 19:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Видео, на котором запечатлен момент, когда маленький мальчик впервые видит своего отца с побритой головой, стало вирусным.

По информации Daily Mail, в забавном ролике можно увидеть 8-месячного Мейсона Картера Харриса из Нью-Йорка. Он сидит на высоком детском стульчике, а его 31-летний отец Грег Харрис-младший входит в комнату позади него.

Раньше папа малыша носил прическу «афро», и Грег впервые показал свою новую стрижку сыну. В этот момент и произошел забавный инцидент.

Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо – прелестные кадры

Весёлое 16-секундное видео опубликовала мама мальчика – 33-летняя Мелисса Харрис.

Когда отец входит в комнату, ребенок поворачивает голову, чтобы посмотреть на него.

Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо – прелестные кадры

Слышно, как папа говорит «привет», а его очаровательный маленький сын пристально смотрит на него. И хотя малыш Мейсон, возможно, с нетерпением ждал встречи с отцом, все быстро изменилось. Ребенок начинает понимать, что у его папы больше нет волос.

Вместо этого отец демонстрирует всем короткую стрижку. И Мейсон не рад этому. Кроха поворачивает голову обратно к камере и вздыхает, прежде чем взяться за голову и начать плакать.

Далее он начинает неудержимо рыдать, а затем оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на новую прическу своего отца. После второго взгляда на отца мнение мальчика о прическе остается прежним.

Смотрите видео здесь.   

Мальчик снова прислоняется головой к руке и громко рыдает. К концу ролика безутешный ребенок впадает в истерику.

Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо – прелестные кадры

Можно услышать, как мама Мейсона смеется над веселой ситуацией.

Мелисса работает учителем. Пара кроме Мейсона также воспитывает 8-летнего Кейдена. Женщина отметила, что не ожидала, что видео станет таким популярным.

«Я не ожидала ничего подобного! Мы просто подумали, что это было забавно и нужно поделиться с семьей и друзьями. И теперь оно везде. Мейсон такой очаровательный, веселый и любящий. Он всегда улыбается».

Папа замаскировался. Малыш расплакался, узнав, что его отец побрился налысо – прелестные кадры

Видео стало вирусным. Ролик уже набрал более более ста тысяч просмотров и получил сотни комментариев. Один пользователь отметил, насколько ребенок «милый», а другой назвал ребенка «очаровательным».

Некоторые сочли забавным, что ребенок «повторно вглядывался» в своего собственного отца.

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