В Таджикистане подорожание интернета обосновали заботой о здоровье населения

«С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье (…). Обратите внимание на молодежь - головы опущенные, всегда сидят в интернете», - сказал Атоев.





Чиновник также выразил надежду на то, что люди начнут читать книги и общаться друг с другом.





Новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет в Таджикистане начали действовать с 18 апреля. По данным портала, цены выросли почти вдвое.