|
В Таджикистане подорожание интернета обосновали заботой о здоровье населения
Источник материала: Партизан
Власти Таджикистана вдвое повысили тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, обеспокоившись здоровьем граждан. Об этом порталу
«С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье (…). Обратите внимание на молодежь - головы опущенные, всегда сидят в интернете», - сказал Атоев.
Чиновник также выразил надежду на то, что люди начнут читать книги и общаться друг с другом.
Новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет в Таджикистане начали действовать с 18 апреля. По данным портала, цены выросли почти вдвое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Таджикистана вдвое повысили тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, обеспокоившись здоровьем граждан. Об этом порталу ASIA-Plus заявил заместитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)