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В Таджикистане подорожание интернета обосновали заботой о здоровье населения

18.04.2019 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Таджикистана вдвое повысили тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, обеспокоившись здоровьем граждан. Об этом порталу ASIA-Plus заявил заместитель председателя Службы cвязи страны Илхом Атоев.

«С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Меньше будут играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье (…). Обратите внимание на молодежь - головы опущенные, всегда сидят в интернете», - сказал Атоев.

Чиновник также выразил надежду на то, что люди начнут читать книги и общаться друг с другом.

Новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет в Таджикистане начали действовать с 18 апреля. По данным портала, цены выросли почти вдвое.
 
 
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Власти Таджикистана вдвое повысили тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, обеспокоившись здоровьем граждан. Об этом порталу ASIA-Plus заявил заместитель...
 
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