ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучше объезжать: с 23 апреля движение в «Брузгах» будет крайне затруднено

18.04.2019 19:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 23 апреля движение транспорта в «Брузгах» на белорусско-польской границе будет ограничено. Это связано с заменой дорожного покрытия на центральной дороге пункта пропуска, сообщили сегодня в Гродненской региональной таможне.

В следующий вторник в пункте пропуска «Брузги» начнут менять дорожное покрытие на центральной дороге. В связи с этим транспорт будет следовать лишь по двум полосам (одна на въезд и одна на выезд).
 
«Возможность маневрирования на данном направлении будет практически исключена, движение транспорта - крайне затруднено», - отметили в Гродненской региональной таможне.
 
Дату завершения дорожных работ не называют, но известно, что к началу вторых Европейских игр (21 июня) все работы по реконструкции пункта пропуска будут завершены.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 23 апреля движение транспорта в «Брузгах» на белорусско-польской границе будет ограничено. Это связано с заменой дорожного покрытия на центральной дороге пункта...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси открылась передвижная выставка книг писателей СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика