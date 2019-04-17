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Лучше объезжать: с 23 апреля движение в «Брузгах» будет крайне затруднено
Источник материала: Партизан
С 23 апреля движение транспорта в «Брузгах» на белорусско-польской границе будет ограничено. Это связано с заменой дорожного покрытия на центральной дороге пункта пропуска, сообщили сегодня в Гродненской региональной таможне.
В следующий вторник в пункте пропуска «Брузги» начнут менять дорожное покрытие на центральной дороге. В связи с этим транспорт будет следовать лишь по двум полосам (одна на въезд и одна на выезд).
«Возможность маневрирования на данном направлении будет практически исключена, движение транспорта - крайне затруднено», - отметили в Гродненской региональной таможне.
Дату завершения дорожных работ не называют, но известно, что к началу вторых Европейских игр (21 июня) все работы по реконструкции пункта пропуска будут завершены.
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С 23 апреля движение транспорта в «Брузгах» на белорусско-польской границе будет ограничено. Это связано с заменой дорожного покрытия на центральной дороге пункта...
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