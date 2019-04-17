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Россияне смогут посмотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины на российских каналах

18.04.2019 19:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

В частности, освещать дебаты планирует канал "Россия 24", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia, сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян. По ее словам, дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). М.Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом.

Исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева сообщила, что "на телеканале в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом".

На телеканале НТВ также заявили о планах организации трансляции на своем сайте дебаты кандидатов в президенты Украины.

"19 апреля НТВ будет транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины на сайте НТВ.ru, в своих официальных аккаунтах в соцсетях, а также в мобильных приложениях "НТВ" и "Сегодня", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телекомпании.

Вопрос о том, будут ли в Кремле смотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины, задали в четверг журналисты пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Тот затруднился сказать, будет ли их смотреть Владимир Путин, но признался, что сам собирается это сделать, и хочет выяснить, где можно их посмотреть.

Д.Песков предположил, что это будет "любопытное зрелище".

Дебаты между вышедшими во второй тур выборов кандидатами в президенты Украины В.Зеленским и П.Порошенко назначены на 19 апреля на 19:00 на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ожидается более 60 тысяч зрителей.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

 
 
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Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля. В частности,...
 
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