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Собрать паром, переправить технику. Как военные понтонёры со всей страны соревнуются на Немане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чье понтонное подразделение лучшее в стране? Состязания на реке Неман покажут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там проходит заключительный этап ежегодного сбора инженерных войск. Как с нуля переправить технику на другой берег за 30 минут теперь знает и наш корреспондент Галина Буро.
Подогнать машину, бросить понтон на воду и состыковать три звена, чтобы получился паром. Здесь важно правильно закрыть все замки, ведь плавучая конструкция должна выдержать груз в 60 тонн. Из этой битвы выйти сухим не получится.
Руслан Воронецкий, гвардии младший сержант 188 инженерной бригады:
Галина Буро, СТВ:
Паром готов – необходимо переправить технику на другой берег на буксире катеров. По оценкам специалистов, Неман – довольно сложная водная преграда: ширина почти 150 метров и сильное течение. Но это только подстегивает соревновательный азарт военных.
Денис Федорин, командир 2-го понтонного взвода 557 инженерной бригады:
Переправа из трех этапов. В каждом понтонные подразделения соревновались на скорость, ведь в реальных боевых условиях мобильность решает. Поэтому такие военные сборы инженерных войск в Беларуси проводят каждый год. Это как учебный экзамен, только в форме состязания.
Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил:
В военных условиях вода во все времена считалась серьезной преградой для продвижения войск. И большинство Героев Советского Союза получили это звание именно за форсирование рек. Но практика показывает: понтонеры приходят на помощь и в мирное время.
Достаточно вспомнить прошлогоднюю ситуацию в Житковичском районе, когда аварийный мост через Припять закрыли для движения. Военные за один день возвели
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Новости Беларуси. Чье понтонное подразделение лучшее в стране? Состязания на реке Неман покажут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит...
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