Красивая сказка, или Поможет ли игра «Assassin's Creed Unity» восстановить Нотр-Дам

Источник материала: СТВ

15 апреля общественность потрясла ужасная новость – горит, воспетый Гюго, собор Парижской Богоматери. Пожар продолжался 14 часов, шпиль здания обрушился, но сами стены собора уцелели, удалось также спасти ценные христианские реликвии. Реконструкция здания займет 15-20 лет.

Геймеры и журналисты предположили, что разработчики «Assassin's Creed Unity» смогут помочь восстановить собор Парижской Богоматери. Ведь в игре воссоздана копия Нотр-Дама в масштабе 1:1. СМИ активно использовали эту информацию, но Le Monde опроверг ее.







Чтобы восстановить собор нужна точная техническая документация. Несмотря на то, что собор в видеоигре выглядит реалистично, необходимо понимать, что разработчики игры преследовали цель не копировать здание с точностью до миллиметра, а создать антураж времени. Сконструировать перекрытия Нотр-Дама по игре, например, будет невозможно.

«Но если статуя на два метра выше, чем в реальной жизни, это не важно для них. Мы ищем миллиметровую точность, работаем с инженерами, аналитиками данных»

Прокомментировал ситуацию Седрик Гош, генеральный директор Life3D, компании, сделавшей точную модель собора для реконструкции. В своей работе компания Life3D использует не просто фотодокументирование, а специальные инструменты для реконструкции и измерения. В то время как для игры важен внешний вид строений. В этом признаются и разработчики в Ubisoft:

«Это лучший Париж, чем настоящий Париж»







Действие «Assassin's Creed Unity» разворачивается в Париже во времена Великой Французской революции. В компании Ubisoft утверждают, что из всей серии игр «Assassin's Creed», Париж – самый подробный город: он огромный и плотный, имеет множество тоннелей и помещений, а его улицы заполнены парижанами (их, по словам разработчиков, 10 000). Было приложено много усилий, чтобы город соответствовал 1789 году, но многое также и изменилось. Ubisof изменили пространство, сделали Париж более свободным, менее тесным, крыши – более пологими. Основная механика геймплея как раз заключается в передвижении героя по крышам, поэтому количество заостренных зданий пришлось уменьшить.

Директор по дизайну мирового уровня Николас Герен: «Когда люди говорят о Париже, у них в голове есть открытка, даже если эта открытка не точна или не соответствует действительности».

«80% своего времени я потратила именно на Нотр-Дам»





В случае с Нотр-Дамом, собор ­­– сердце игры «Assassin's Creed Unity».

Дизайнер уровня Кэролайн Мьюсс два года работала над моделью Нотр-Дама, суетясь над деталями здания. Она разглядывала фотографии, чтобы получить правильную архитектуру, и работала с художниками текстур, чтобы убедиться, что каждый кирпич был таким, каким он должен быть. Она даже попросила историков помочь ей понять, какие именно картины висели на стенах. Это помогло создать культовый Париж, но не настоящий.

Историк Максим Дюран, работавший над игрой Ubisoft в 2014 год, признается, что игра не является чистой реконструкцией.

«Памятник, который мы воссоздали, обладает большой художественной свободой ... Не могу сказать, чтобы те, кто собирается восстанавливать собор, будут заинтересованы в нашем моделировании»





Как отмечает автор Le Monde, разработчиков интересовал внешний вид, а не структура. Но свою лепту в помощь реконструкции сгоревшего собора Парижской Богоматери компания Ubisoft внесла: выделила 500 тысяч евро. А для тех, кто не успел насладиться архитектурой величественного строения Парижа, устроил бесплатную раздачу игры вплоть до 25 апреля.

...Когда художница Кэролайн Мьюсс посетила Париж и Нотр-Дам-де-Пари предстал перед ее глазами, она испытала ощущение дежавю: все детали интерьера были ей знакомы. Как только охранник отвернулся, Мьюсс поцеловала стену собора.

«Для меня это было очень похоже на посещение моего дома»