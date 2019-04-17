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«Моё присутствие начнется с участия в эстафете огня»: Мелитина Станюта рассказала о II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, как наблюдает за соревнованиями и как будет болеть за белорусских гимнасток на мультифоруме в Минске.
Мелитина Станюта:
Буду ли я кричать девчонкам? Если я буду комментировать – наверное, нельзя. Но поверьте: если сижу, комментирую соревнования, я подпрыгиваю, я ерзаю, я закрывают рот. То есть очень сложно оставаться спокойной и смотреть на своих.
Если я не буду комментировать, конечно, буду кричать. Я не могу это держать в себе.
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«Моё присутствие начнется с участия в эстафете огня»: Мелитина Станюта рассказала о II Европейских играх
Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, как...
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