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«Моё присутствие начнется с участия в эстафете огня»: Мелитина Станюта рассказала о II Европейских играх

18.04.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, как наблюдает за соревнованиями и как будет болеть за белорусских гимнасток на мультифоруме в Минске.

Полную версию беседы смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье 21 апреля.

«Моё присутствие начнется с участия в эстафете огня»: Мелитина Станюта рассказала о II Европейских играх

Источник фото: instagram.com/melitinastaniouta

Мелитина Станюта:
На вторых Европейских играх, наверное, мое присутствие начнется с моего участия в эстафете огня. Это очень здорово. Могу даже сказать когда: 20 числа я несу.

Буду ли я кричать девчонкам? Если я буду комментировать – наверное, нельзя. Но поверьте: если сижу, комментирую соревнования, я подпрыгиваю, я ерзаю, я закрывают рот. То есть очень сложно оставаться спокойной и смотреть на своих.

Если я не буду комментировать, конечно, буду кричать. Я не могу это держать в себе.

Мелитина Станюта: Если бы Игры были у нас в 2017 году, это было бы для меня стимулом остаться ещё на год
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Четырехкратный призер первых Европейских игр по художественной гимнастике Мелитина Станюта в интервью Юлии Силипицкой рассказала, как...
 
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