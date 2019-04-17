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«Это спорт высших достижений»: Алексей Ягудин стал звёздным послом II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Алексей Ягудин стал звездным послом вторых Европейских игр. Сертификат олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира по фигурному катанию был вручен 18 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также команду именитых амбассадоров пополнил представитель Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар.
Алексей Ягудин, помимо продвижения идей главного мультифорума континента, предлагает не забывать и о массовом спорте.
Алексей Ягудин, звёздный посол II Европейских игр 2019 года:
Напомним, информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» нацелен на продвижение мультифорума как в Беларуси, так и за рубежом. В команде – деятели спорта, искусства и культуры. В статусе послов уже Дарья Домрачева, братья Запашные, Александр Медведь, Александр Богданович, Ольга Мазуренок и многие другие.
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Новости Беларуси. Алексей Ягудин стал звездным послом вторых Европейских игр. Сертификат олимпийскому чемпиону и четырехкратному чемпиону мира по фигурному...
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