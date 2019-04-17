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«Я не хочу плыть по течению, я хочу быть»: как мужчина с четырьмя пальцами работает автослесарем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разобрать двигатель, перебрать подвеску – привычная для автослесаря работа. Но как быть, когда у тебя 4 пальца из десяти? Подробнее в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Герой нашего следующего сюжета стал инвалидом в детстве, но не отказался от своей мечты. И теперь виртуозно справляется с ремонтом автомобилей. Как же это – не сломаться в пути и дойти до цели? Расскажет корреспондент Евгений Поболовец.
Вот так инвалид второй группы работает на СТО. Хотя дороги две – либо к магазину идти и стоять с этими. Как я не могу, когда прохожу мимо магазина, веду ребенка в садик, смотрю на них и поражаюсь. Когда они у меня просят деньги, я говорю: «Вы у меня просите деньги? У вас руки нормальные, у вас все нормальное, и вы у меня просите деньги? Вы вообще адекватные люди или нет?»
Дорога жизни у Василия Доброго и правда не была прямой. В пять лет из-за несчастного случая он потерял на руках шесть пальцев из десяти. Затем школьные годы чудесные, где едкие насмешки ровесников – обычное дело. Это все тоже было. Но, как сам говорит, трудности только закалили. Во взрослую жизнь входил во всеоружии.
Василий Добрый, автомеханик:
А потом была работа на одном из минских СТО техником. Когда стало получаться, решил уйти в свободное плавание. Год назад открыл ИП, сегодня арендует помещения в Самохваловичах.
Василий с детства мечтал возиться с машинами, смотрел за старшими, перенимал. И хоть поначалу многое не получалось, от мечты не отказался.
Евгений Поболовец, СТВ:
Василию, чтобы виртуозно управляться с автомобилем, потребовалось несколько лет упорных тренировок.
Сегодня он спокойно перебирает двигатели и подвески любой сложности, не говоря уже о замене масла и фильтров. Бывает, неделями возится с одной машиной. Но не потому, что не может быстрее. На первом месте, как и должно быть в клиентоориентированном бизнесе, – качество работы.
Владимир Зеленков:
Герою одного фильма не хватало стакана газировки для полного счастья, Василию – помещения под свое собственное СТО. Поисками вариантов сейчас и занято все его свободное время.
Василий Добрый:
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Новости Беларуси. Разобрать двигатель, перебрать подвеску – привычная для автослесаря работа. Но как быть, когда у тебя 4 пальца из десяти? Подробнее в программе...
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