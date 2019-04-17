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В большом спорте есть "проклятие Дрейка", – исследование

18.04.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянский футбольный клуб "Рома" до конца сезона запретил игрокам команды делать совместные фото с канадским рэпером Дрейком, потому что это приносит неудачу.



Об этом написали в твиттере клуба.

"Всем игрокам "Ромы" запретили фотографироваться с Дрейком до конца сезона", — говорится в сообщении клуба. Какое наказание ждет футболистов, если они нарушат запрет, не уточняется.

Твит футбольной команды из Рима можно считать шуточной реакцией на плохую примету: клубы тех футболистов, которые сфотографировались с рэпером, проигрывают. Это совпадение называют "проклятием Дрейка".

Например, защитник французского клуба "ПСЖ" Левен Курзава сфотографировался с певцом, а после этого лидер чемпионата Франции со счетом 5:1 проиграл "Лиллю". И это еще не все.

Аргентинец Серхио Агуэро из британского "Манчестер Сити" сфотографировался с Дрейком в марте. В начале апреля его команда проиграла со счетом 0:1 лондонскому "Тоттенхэму" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Сам нападающий не забил важный пенальти.


Звезда лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сходил на концерт исполнителя в Лондоне и сфотографировался с ним. Через несколько дней его команда проиграла в чемпионате Англии "Эвертону".

В этот список можно добавить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", которая проиграла мюнхенской "Баварии" 0:5 вскоре после совместной фотографии футболиста и рэпера, а также игроков "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и Поля Погба. Их команда тоже проиграла матч английского чемпионата после снимка с рэпером. 

 
 
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Итальянский футбольный клуб "Рома" до конца сезона запретил игрокам команды делать совместные фото с канадским рэпером Дрейком, потому что это приносит неудачу.
 
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