







Об этом написали в твиттере клуба.





"Всем игрокам "Ромы" запретили фотографироваться с Дрейком до конца сезона", — говорится в сообщении клуба. Какое наказание ждет футболистов, если они нарушат запрет, не уточняется.





Твит футбольной команды из Рима можно считать шуточной реакцией на плохую примету: клубы тех футболистов, которые сфотографировались с рэпером, проигрывают. Это совпадение называют "проклятием Дрейка".





Например, защитник французского клуба "ПСЖ" Левен Курзава сфотографировался с певцом, а после этого лидер чемпионата Франции со счетом 5:1 проиграл "Лиллю". И это еще не все.





Аргентинец Серхио Агуэро из британского "Манчестер Сити" сфотографировался с Дрейком в марте. В начале апреля его команда проиграла со счетом 0:1 лондонскому "Тоттенхэму" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Сам нападающий не забил важный пенальти.









Звезда лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг сходил на концерт исполнителя в Лондоне и сфотографировался с ним. Через несколько дней его команда проиграла в чемпионате Англии "Эвертону".





В этот список можно добавить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", которая проиграла мюнхенской "Баварии" 0:5 вскоре после совместной фотографии футболиста и рэпера, а также игроков "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку и Поля Погба. Их команда тоже проиграла матч английского чемпионата после снимка с рэпером.