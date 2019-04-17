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Михаил Стефанович о скандале с наркотиками: это случилось в "Юниоре", хотя понятно, что на клуб лег отпечаток

18.04.2019 20:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий столичной "Юности" Михаил Стефанович в интервью корреспонденту "Прессбола" Алексею Рогалевичу прокомментировал наркотический скандал с участием клубной молодежи.

- Не так давно общественность потрясла новость: хоккеисты "Юности" попались с гашишем. Ваша реакция?

- Естественно, мы расстроились. Но нам никто ничего не говорил. Это случилось в "Юниоре", хотя понятно, что на клуб лег отпечаток. Ну а так у нас в разгаре был плей-офф. Некогда отвлекаться — все мысли были об игре.


 
Теги: Новости
 
 
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Нападающий столичной "Юности" Михаил Стефанович в интервью корреспонденту "Прессбола" Алексею Рогалевичу прокомментировал наркотический скандал с участием...
 
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