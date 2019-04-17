- Не так давно общественность потрясла новость: хоккеисты "Юности" попались с гашишем. Ваша реакция?





- Естественно, мы расстроились. Но нам никто ничего не говорил. Это случилось в "Юниоре", хотя понятно, что на клуб лег отпечаток. Ну а так у нас в разгаре был плей-офф. Некогда отвлекаться — все мысли были об игре.



