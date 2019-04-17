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Писателя Дмитрия Быкова транспортируют в одну из московских клиник
Источник материала: Партизан
Писателя и обозревателя
По его словам, решение о переводе Быкова в столицу принял Минздрав России, лечащие врачи и родственники писателя.
Предполагается, что Быкова могут доставить в Москву уже сегодня.
Напомним, Дмитрия Быкова госпитализировали 16 апреля в Уфе, где должен был выступить с лекцией.
После этого глава Минздрава Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию с главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. По словам министра, на данный момент медики оценивают состояние писателя как стабильно тяжелое.
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Писателя и обозревателя «Новой газеты» Дмитрия Быкова, который с вечера вторника находится в одной из уфимских больниц, транспортируют в Москву для дальнейшего...
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