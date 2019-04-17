Писателя Дмитрия Быкова транспортируют в одну из московских клиник









По его словам, решение о переводе Быкова в столицу принял Минздрав России, лечащие врачи и родственники писателя.





Предполагается, что Быкова могут доставить в Москву уже сегодня.





Напомним, Дмитрия Быкова госпитализировали 16 апреля в Уфе, где должен был выступить с лекцией.





После этого глава Минздрава Вероника Скворцова поручила организовать телемедицинскую консультацию с главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии. По словам министра, на данный момент медики оценивают состояние писателя как стабильно тяжелое.