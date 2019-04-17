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Беларусь настаивает на увеличении своей доли в собираемых платежах в Евразийском союзе

18.04.2019 20:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судя по всему, на ближайшем заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване 30 апреля будет доминировать белорусская проблематика. Беларусь, помимо поставок продовольствия и решения нефтегазовых вопросов, будет настаивать на увеличении своей доли при распределении ввозных таможенных пошлин.

Беларусь настаивает на увеличении своей доли в собираемых платежах в Евразийском союзе
Напомним, еще в 2010 году в рамках Таможенного союза РФ, Казахстана и Беларуси ввозные пошлины были распределены исходя из объемов импорта и с учетом принципа страны назначения — в пропорции 87,97%, 7,33% и 4,7% соответственно. Позднее это распределение было закреплено в договоре о создании ЕАЭС. При присоединении Армении к союзу была сделана корректировка, но по той же методике (доля страны составила 1,13%). Далее, при присоединении Кыргызстана норматив для этой страны был несколько завышен «для адаптации к условиям членства в ЕАЭС» — 1,9% сроком на три года. Затем была повышена и доля Армении — до 1,22% (доли РФ и Казахстана были снижены до 85,265% и 7,055%, доля Беларуси не изменилась — 4,56%).

В мае 2018-го действие этих нормативов было продлено до конца 2019 года. Теперь, по данным «Коммерсанта», Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан согласны сохранить действующие нормативы на бессрочной основе, Беларусь же настаивает на их пересмотре. Как следует из материалов к заседанию межправсовета, Беларусь предлагает изменить методику либо провести «техническую корректировку» за счет увеличения своей доли на 1 процентный пункт. Новая методика, предлагает Минск, должна рассчитывать доли как среднее из объемов импорта из стран вне СНГ, объемов внутреннего потребления импорта, а также объемов уплаченных на территории стран сумм ввозных пошлин (Беларуси как транзитной стране такая методика более выгодна). В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) помимо всех этих альтернатив подготовили еще два промежуточных варианта, по которым временные нормативы будут применяться еще один-два года.


Впрочем, премьер-министры стран ЕАЭС на ближайшем заседании межправсовета в Ереване будут обсуждать не только этот белорусский вопрос. Россия хочет отменить решение ЕЭК, обязывающее ее не закрывать свой рынок для белорусского молока при наличии у него ветеринарных документов. Беларусь, в свою очередь, требует исполнения договора. Нерешенным у Минска остается и вопрос компенсацию за реализацию Россией нефтяного маневра (отмена в 2019—2024 гг. экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых). Идет дискуссия и по поводу цены российского газа с 2020 года.


 
Теги: Минск
 
 
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Судя по всему, на ближайшем заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване 30 апреля будет доминировать белорусская проблематика. Беларусь, помимо поставок продовольствия...
 
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