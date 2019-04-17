6 разновидностей банкета: чем они отличаются?

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Намечается торжество, и вы думаете, как и где отметить? Не хочется проводить его дома, готовить, потом убирать? Можно заказать обслуживание в кафе или ресторане. Сегодня мы расскажем, какие бывают виды банкета, и поможем определиться, какой именно формат торжества вам подойдет, а рестораны Минска помогут в организации мероприятия.

Банкет: определение

Банкет — застолье, организованное в честь важного события, торжества: свадьба, юбилей, годовщина, конференция, дипломатический визит, выставка, деловой прием.





Выделяют шесть основных разновидностей банкета в зависимости от характера мероприятия.

Виды банкета

Банкет с полным обслуживанием отличает строгая сервировка и отсутствие еды на столах перед началом торжества. Блюда подаются официантами. Перед каждым гостем стоит карточка «Меню», где расписана очередность выноса блюд. Порядок подачи не меняется, всем предлагается одно и то же, но отказаться от блюда можно.

Полное обслуживание подходит для официальных приемов: дипломатических визитов, симпозиумов, конференций. Требует идеальной сервировки, строгого следования правилам этикета.





Банкет с частичным обслуживанием подходит для семейных торжеств: юбилеев, свадеб, крестин. Он менее официален. От остальных видов банкета его отличает обслуживание официантами частично. Часть блюд заранее расставлена на столах. Количество закусок и их ассортимент шире, чем при полном обслуживании. Обычно это холодные закуски, салаты. Горячие блюда подаются официантами. Гости могут самостоятельно накладывать еду, наливать напитки. Отдельно сервируют чайный стол: расставляют кофе, десерты, чай, необходимые приборы.

Строгих правил рассадки тут нет, но по традиции центральное место занимают виновники торжества. Остальные рассаживаются как им удобно.

Банкет-чай — традиционное аристократическое мероприятие, взявшее начало в Англии девятнадцатого века. Сервис соответствует названию: подают чай, кофе, молоко и сливки как добавку, десерты. Подходит для заседания клуба, для торжественной встречи с друзьями. Продолжительность не более двух часов, устраивается во второй половине дня (с 16 до 18 часов).

Для банкета-фуршета характерно отсутствие стульев. Столы с едой и напитками расположены по периметру помещения, гости обслуживают себя сами, подходят и выбирают блюда по вкусу. Блюда подают маленькими порциями, чтобы перемещаться с тарелкой было комфортно. Гости неспешно передвигаются по залу, свободно общаются друг с другом. В зале могут присутствовать обеденные столы: высокие столы, за которыми удобно стоя перекусить, и столовые (обычные), чтобы гости могли присесть и насладиться пищей.





Шведский стол — это одна из разновидностей банкета-фуршета. Его главная отличительная черта — разделение зала на зону для еды и зону для общения.

По сравнению с другими видами банкета у банкета-фуршета существует ряд преимуществ: на одной и той же площади можно уместить в 4−5 раз больше людей, чем при застолье с рассадкой, гости могут свободно пообщаться, затраты на мероприятие гораздо ниже.

Банкет-коктейль — это мини-фуршет. Проводится в вечернее время. Формат события «на час» (от 40 минут до двух часов). Подходит для перерыва во время совещания, завершения модного показа, выставки. Официанты разносят блюда и напитки на подносах, столы не расставляют. Блюда обычно ограничиваются закусками (тарталетки, канапе).

Комбинированный банкет состоит сразу из минимум двух видов банкета. Его организовывают по особо важным случаям, потому что это затратное мероприятие. Гости проходят через несколько помещений. Например, в первом зале организован банкет-коктейль, далее шведский стол, в последнем зале гости попадают на банкет-чай.

Итак, если вы хотите отметить семейное торжество, выбирайте банкет с частичным обслуживанием или банкет-чай. Для официального мероприятия подойдет полное обслуживание или фуршет.

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