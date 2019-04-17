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Налог на добычу нефти и калийной соли будет взиматься в белорусских рублях

18.04.2019 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ N151, которым  совершенствуются правовые отношения в сфере налогового законодательства, сообщили в пресс-службе главы государства.

“Для дальнейшей дедолларизации экономики документом предусматривается уплата налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении нефти и соли калийной в белорусских рублях, а не в иностранной валюте”,  - отметили в пресс-службе.

Кроме того, указом предусмотрена поэтапная отмена механизма ограничения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров. “Это позволит плательщикам на более раннем этапе принимать к вычету налог на добавленную стоимость и таким образом пополнять оборотные средства”, - подчеркнули в пресс-службе.

Также документом самозанятым гражданам предоставлено право выполнять работы и оказывать услуги не только для физических, но и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 

 

 

 
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ N151, которым  совершенствуются правовые отношения в сфере налогового законодательства, сообщили в...
 
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