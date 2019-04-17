У Могилевского района появились герб и флаг

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко указ N150, которым учреждаются герб и флаг Могилевского района, сообщили в пресс-службе главы государства.

“Герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами - серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна. Флаг будет голубого цвета, а в его центре - герб района”, - рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций.