|
У Могилевского района появились герб и флаг
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко указ N150, которым учреждаются герб и флаг Могилевского района, сообщили в пресс-службе главы государства.
“Герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами - серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна. Флаг будет голубого цвета, а в его центре - герб района”, - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко указ N150, которым учреждаются герб и флаг Могилевского района, сообщили в пресс-службе главы государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)