Лукашенко отменил указ о лжепредпринимательстве

Источник материала: Интерфакс

Отменен указ №488 о лжепредпринимательстве.

Соответствующее решение содержится в подписанном президентом Беларуси Александром Лукашенко указе N151, сообщили в пресс-службе главы государства.

“Признан утратившим силу указ N488 от 23 октября 2012 года “О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств”, поскольку законодательные нормы, направленные на обеспечение полноты уплаты налогов, закреплены непосредственно в Налоговом кодексе”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, о том, что указ N488 будет отменен заявлял в конце прошлого года первый заместитель премьер-министра Александр Турчин. "Я думаю в ближайшее время будет поставлена точка и указ 488 (о лжепредпринимательстве - ИФ) будет отменен. Затем последуют другие решения, речь идет о декриминализации экономических преступлений", - сказал А.Турчин на бизнес-форуме KEF-2018.

"У государства нет стремления карать бизнес. Вопрос заключается в том, какими методами требовать (от бизнеса - ИФ) исполнения закона. Экономические методы будут более действенными, чем силовые", - отметил он.