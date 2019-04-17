Историческое место: Академия и ее памятники

Источник материала: Горецкий вестник

Ежегодно 18 апреля в Беларуси отмечается Международный день охраны памятников и исторических мест. Девизом этого праздника, стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Архитектурный ансамбль Белорусской государственной сельскохозяйственной академии складывался без малого на протяжении 180 лет. Он формируется объектами периода классицизма ХIХ в., эклектики и модерна начала ХХ в., конструктивизма 1930-х гг., освоения классического наследия 1950-х гг., индустриального строительства 1960–70-х гг., полистилистических направлений конца ХХ – начала ХХI вв. Эти сооружения являются неотъемлемой частью обширного пространства, включающего старейший в Беларуси ботанический сад, парковую зону.





Постановлением Совета Министров Республики Беларусь в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь по Горецкому району включены следующие объекты комплекса сельскохозяйственной академии: корпус № 4, физико-химический корпус, бывший таксаторский корпус, административный корпус (ранее левый флигель), бывший профессорский корпус (сейчас это жилой дом по улице Мичурина № 2), правый флигель, баня, бывший павильон для машин, корпус механизации, библиотека, бывшее общежитие (сейчас это здание по улице Тимирязева № 4), жилые дома по улице Мичурина № 3, №11, дендропарк, ботанический сад. Архитектурный комплекс Белорусской государственной сельскохозяйственной академии является памятником 2-ой категории.









В настоящее время архитектурная среда Белорусской государственной сельскохозяйственной академии является одной из достопримечательностей Беларуси: здания и сооружения, парк, ботанический сад, благоустроенные улицы и многое другое согласованно сложились в неповторимый архитектурный ансамбль. Многое переменилось за годы, но заложенные в середине XIX в. композиционные основы хорошо прослеживаются и остаются определяющими и сегодня.













Благодаря этому архитектурная среда Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, поддержанная традициями педагогики, эффективно содействует формированию личности будущих специалистов высшей квалификации. Обладая спецификой среды высшего учебного заведения, формировавшейся в течение длительного времени и состоящей из комплекса произведений архитектуры, искусства, памятников истории и выразительных ландшафтов, архитектурный ансамбль академии является историко-культурной ценностью Республики Беларусь.









Традиционно 18 апреля проводятся различные конференции по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, выступления ученых, выставки фоторабот, а также ряд других мероприятий. Некоторые музеи и выставочные залы в этот день можно попасть бесплатно. А еще посетители могут побывать в архитектурных комплексах и исторических зданиях, которые в обычные дни закрыты для посещения.

В этот день есть повод еще раз привлечь внимание широкой общественности и представителей власти к вопросам защиты и сохранения памятников, исторических мест и объектов всемирного культурного наследия.

Татьяна Лосева, заведующая музеем БГСХА, Светлана Скоромная, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин