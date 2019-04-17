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От одной базовой вместо десяти за нарушение. Что ещё может измениться в законе об авторском праве?

18.04.2019 22:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж».

Европейская история авторского права началась лишь в XVIII веке в Англии, где был принят Статут королевы Анны. Так британский парламент защитил авторов книг, карт и чертежей.

От одной базовой вместо десяти за нарушение. Что ещё может измениться в законе об авторском праве?

До этого, в средние века, выдавались так называемые привилегии, как правило, на литературу. И то практика была редкой. На уровне самосознания считалось: автор – не творец, а лишь проводник божественного знания. Потому любой суд – это грех. То ли дело сегодня. Иск за иском и защита ставится на поток.

Поэт Леонид Прончак прибавил работы Верховному Суду. Претензии к издательствам, журналам, газетам, напечатавшим отрывки стихотворений автора. Решения по делам есть в свободном доступе.

От одной базовой вместо десяти за нарушение. Что ещё может измениться в законе об авторском праве?

Несложно подсчитать: только за 5 исков поэт получил более 3 000 рублей. Комментировать нам что-либо Прончак отказался, мол,  он далеко – живёт в Нью-Йорке.

От одной базовой вместо десяти за нарушение. Что ещё может измениться в законе об авторском праве?

Сергей Зикрацкий, адвокат:
Есть авторы, которые поставили защиту своих прав на поток. Анализируют всё, что появляется  в Интернете, и целенаправленно предъявляют иски. Хорошо это или плохо, сложно сказать. С одной стороны, это их абсолютное право –  защищать свои авторские права. С другой стороны,  очевидно, что иногда предъявление такого огромного количества исков связано не с попыткой защитить свои права, а исключительно с личным обогащением.

И компенсация  минимальная на сегодняшний день за незаконное использование произведений, которая предусмотрена законом – это 10 базовых величин, меньше суд просто не имеет право выплатить. Мне известно, что в том законопроекте, который сейчас готовится, уменьшена минимальная компенсация за нарушения – будет одна базовая величина, если этот закон будет принят.

От одной базовой вместо десяти за нарушение. Что ещё может измениться в законе об авторском праве?

Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности:
Текущий проект закона о внесении изменений в закон об авторском праве и смежных правах готовится вот уже два года.

Снижение уровня компенсации за нарушение авторского права, что имеет однозначные оценки. Есть предположения, прогнозы, что это, скорее, негативно скажется на уровне соблюдения авторских прав в Беларуси.

Остальные изменения – скорее технического характера, связанные с порядком заключения договоров об использовании произведений, появляется термин открытая лицензия.

Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами
 
 
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Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж». Европейская история авторского права началась лишь в XVIII веке в Англии, где был...
 
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