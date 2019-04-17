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«Нет формулировки, что такое творчество». Чем закончилась история с авторскими правами между Голубевой и Балыко?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Историю борьбы за авторские права рассказали в программе
Наталья Голубева, кандидат исторических наук, писатель, сценарист:
И так делать нехорошо. Вспоминать те сцены, а точнее литературный скандал, писательница Наталья Голубева не особо желает. Но, так или иначе, размышления об авторском праве – в параллель со случившимся раздором, когда исторический роман Голубевой резко стал сюжетной драмой между Голубевой и Балыко – драматургом Нового драмтеатра. Поставленный спектакль «Яблочный пирог» – произведение не самостоятельное, а заимствованное и создано на основе написанной пьесы «На перепутье двух дорог». Попросту говоря, пример воровства чужого материала. И пример подмены творчества ремеслом.
Наталья Голубева:
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«Нет формулировки, что такое творчество». Чем закончилась история с авторскими правами между Голубевой и Балыко?
Новости Беларуси. Историю борьбы за авторские права рассказали в программе «Специальный репортаж». Наталья Голубева, кандидат исторических наук, писатель,...
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