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Уничтожены около 4000 жителей, свыше 3000 были направлены на работы в Германию. Военный альбом Мядельского края
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Мядельского края, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Были уничтожены около 4000 жителей района и свыше 3000 были направлены на работы в Германию. Разрушено 68 населенных пунктов, до основания сожжено 58 деревень. В то же время на территории района действовало пять партизанских бригад.
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Уничтожены около 4000 жителей, свыше 3000 были направлены на работы в Германию. Военный альбом Мядельского края
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война...
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