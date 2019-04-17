|
Ответы на какие вопросы хочет услышать молодёжь в Послании Президента белорусскому народу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию ждут 19 апреля жители Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За трансляцией из Овального зала Дома правительства будут следить и аграрии, и производители, и представители культурной и социальной сфер.
Рабочих мест, конечно, не хватает. Надо, чтобы были места и женщинам, и мужчинам.
Не совсем у нас квалифицированные врачи. Есть такая проблема.
Поскольку я будущий абитуриент, для меня интересно, насколько повысятся баллы, увеличится или уменьшится колличество мест.
Развитие регионов, перспективы в сельском хозяйстве и промышленности, а также социально-экономические планы. Все это волнует каждого жителя столичного региона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Послание главы государства белорусскому народу и Национальному собранию ждут 19 апреля жители Минской области, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)