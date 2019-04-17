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Владимир Макей: Послание отвечает на те вопросы, которые будоражат людей, общество

18.04.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международное сотрудничество – это еще и инвестиции. Условия для них, работа с финансовыми институтами и крупным бизнесом должна приносить эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента

Активно участвует Беларусь и в интеграционных сообществах. Главные направления внешней политики Президент наверняка подтвердит 19 апреля в Овальном зале.

Владимир Макей: Послание отвечает на те вопросы, которые будоражат людей, общество

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Послание отвечает, конечно же, на те вопросы, которые будоражат людей, волнуют людей, общество сегодня. Оно должно дать – и дает – соответствующие определенные посылы в будущее. Поэтому я именно так и воспринимаю завтрашнее послание – как, скажем, анализ ситуации, анализ тех вопросов, которые волнуют общество и конкретных людей в Беларуси. Но и установки относительно того, как мы будем развиваться дальше, куда мы будем двигаться дальше.

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Новости Беларуси. Международное сотрудничество – это еще и инвестиции. Условия для них, работа с финансовыми институтами и крупным бизнесом должна приносить...
 
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