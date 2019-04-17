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Владимир Макей: Послание отвечает на те вопросы, которые будоражат людей, общество
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международное сотрудничество – это еще и инвестиции. Условия для них, работа с финансовыми институтами и крупным бизнесом должна приносить эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активно участвует Беларусь и в интеграционных сообществах. Главные направления внешней политики Президент наверняка подтвердит 19 апреля в Овальном зале.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
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Новости Беларуси. Международное сотрудничество – это еще и инвестиции. Условия для них, работа с финансовыми институтами и крупным бизнесом должна приносить...
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