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«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главное политическое событие года. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обратится к народу и парламенту с ежегодным Посланием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно среди присутствующих будут депутаты, сенаторы, высшие должностные лица, члены правительства, дипломаты, руководители предприятий, вузов, банков, СМИ. В 2019 году особенно широко будет представлена общественность: депутаты прошлых созывов, представители общественных объединений, студенты, журналисты региональных СМИ. Все остальные белорусы смогут увидеть и услышать выступление Александра Лукашенко в теле- и радиоэфире. Обращение Президента, как правило, включает в себя актуальные вопросы, которые касаются как жизни страны в целом, так и каждого белоруса в отдельности. Корреспондент Екатерины Жилянина подробнее.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Одним из ключевых событий был
Одна из интриг – даты выборов. Ожидается, что именно в Овальном зале Президент озвучит сроки предстоящих избирательных кампаний. Ну а главным посылом самого обращения станет национальная безопасность. Красной нитью она связывает все принимаемые решения. Вспомним продовольственную тематику, популярную в последнее время информационную сферу, силовой блок. Национальная безопасность – основа независимого и суверенного государства.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Среди тем, которое часто звучат в последнее время: цифровая экономика, совершенствование аграрно-промышленного комплекса, либерализация бизнеса, эффективные современные производства. Достаточно вспомнить недавние совещания и рабочие поездки Александра Лукашенко.
Николай Щеткин, руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси:
Неизменное требование – кстати, в любом деле – жесткая дисциплина. Вполне вероятно, что на эти аспекты Президент обратит особое внимание и в Послании.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
В Беларуси обращение адресовано не только парламентариям и должностным лицам, как в некоторых других странах, а прежде всего народу. Белорусов интересует социальный блок вопросов. Это и зарплаты, и пенсии, и рабочие места, и образование, и медицина, и строительство жилья.
О строительстве домов с ограниченной рентабельностью и планах на города спутники не так давно вспоминали. Впрочем, не только крупные города и их спутники должны развиваться. Сейчас усилия направят на развитие регионов. Определены 11 населенных пунктов, которые предстоит вывести на новый качественный уровень. Жить должно быть комфортно во всех уголках Беларуси, а сосредотачивать ресурс в мегаполисе – путь тупиковый.
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Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Современная Беларусь стала синонимом социально ориентированного государства, IT-страны, но еще известна своей миролюбивой внешней политикой. Здесь не только открытая экономика, но и стремление к мирному урегулированию любых споров. Мы готовы быть переговорной площадкой и открыты для любых дружеских связей. На Послание традиционно приглашают дипломатов, так что международный вектор должен прозвучать и на сей раз.
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Еще одно важное событие, которое хочется отметить и которым живут белорусы в 2019 году – круглая дата с момента окончания Великой Отечественной. 75-лет Победы – эта тема наверняка прозвучит в Послании Президента.
Послание парламенту и народу – конституционная обязанность главы государства. Каким будет обращение образца 2019 – узнаем 19 апреля.
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Новости Беларуси. Главное политическое событие года. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обратится к народу и парламенту с ежегодным Посланием,...
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