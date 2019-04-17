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Авторских вознаграждений на 6 миллионов рублей собрано в Беларуси в 2018 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе
И, кстати, только за прошлый год она собрала авторских вознаграждений на сумму в 6 миллионов рублей.
Алексей Бичурин, начальник центра по коллективному управлению Национального центра интеллектуальной собственности:
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Новости Беларуси. Об авторских правах говорили в программе «Специальный репортаж». Заключать договор на использование произведений нужно с Национальным...
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