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Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что делать, если Ваши авторские права вдруг нарушили? Вариант первый – промолчать и жить с этим дальше, можете – ругаться и качать права, или же – судиться. В программе
За нарушение авторского права на композиции в ноты закона не попали три кафе города Жодино. Проверка милиции застала всех врасплох: такого поворота событий никто не ожидал. Мы приехали в Жодино, чтобы пообщаться с владельцами баров и кафе, которые столкнулись с необычной ситуацией. Но, как показывает практика, руководство пытается замалчивать ситуацию по непонятным причинам. Пробуем поговорить здесь.
Разговор по телефону:
– Скажите, раньше не было вот этого договора, потому что не знали, что так надо делать, вообще?
– Ну, да. Никто не говорил, что это нужно так делать.
Заключить договор нужно было с Национальным институтом интеллектуальной собственности – единственной в стране организацией, занимающейся управлением авторскими правами.
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Новости Беларуси. Что делать, если Ваши авторские права вдруг нарушили? Вариант первый – промолчать и жить с этим дальше, можете – ругаться и качать права, или же –...
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