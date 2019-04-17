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Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами

18.04.2019 21:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что делать, если Ваши авторские права вдруг нарушили? Вариант первый – промолчать и жить с этим дальше, можете – ругаться и качать права, или же – судиться. В программе «Специальный репортаж» попытались разобраться в деталях реальных историй.

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Ханок, Ревяко, Голубева. Скандалы с авторскими правами

Разговор по телефону:
– Не так давно, пару лет назад, в жодинских кафе были проблемы с музыкой.

– Да, на суд вызывали, платили штраф. Тут же заключали договор. И далее продолжаем работать.

– Скажите, раньше не было вот этого договора, потому что не знали, что так надо делать, вообще?

– Ну, да. Никто не говорил, что это нужно так делать.

Заключить договор нужно было с Национальным институтом интеллектуальной собственности – единственной в стране организацией, занимающейся управлением авторскими правами.

Авторских вознаграждений на 6 миллионов рублей собрано в Беларуси в 2018 году
 
 
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Новости Беларуси. Что делать, если Ваши авторские права вдруг нарушили? Вариант первый – промолчать и жить с этим дальше, можете – ругаться и качать права, или же –...
 
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