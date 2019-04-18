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В Волковыске побывала делегация журналистов из Китая

18.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Волковыске побывала делегация журналистов из Китая

17-18 апреля представители СМИ Китайской Народной Республики стали гостями Гродненской области.

Знакомство с Гродненщиной началось с посещения Мирского замка. Затем китайские журналисты осмотрели достопримечательности нашего областного центра, пообщались с преподавателями и студентами ГрГУ им. Я. Купалы, где сейчас обучаются 200 студентов из Китая, а также создана Школа русского языка для китайских специалистов, приезжающих в Гродно для реализации различных проектов по программе сотрудничества Гродненской области с провинцией Ганьсу.

Следующими пунктами программы стали посещение ОАО «Молочный мир» и встреча с председателем областного исполнительного комитета В.В. Кравцовым.

Завершился визит иностранной делегации в Гродненскую область посещением Волковысского ОАО «Беллакт». Во встрече приняли участие заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома С.С. Шумейко, начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации, делам религий и национальностей И.А. Кашкевич, председатель Волковысского райкома профсоюза работников АПК А. Казак. В составе китайской делегации – сотрудники таких известных изданий, как «Чайна Дэйли» и «Жэньминь Жибао», крупнейших информационных агентств, телерадиокомпаний.

В Волковыске побывала делегация журналистов из Китая

Гостям предложили продегустировать продукцию предприятия, а затем генеральный директор ОАО «Беллакт» А.М. Яроцкий рассказал о том, что на «Беллакте» уже несколько лет ведут активную работу по освоению китайского рынка. Еще в 2016 году предприятие было сертифицировано на право поставок в Китай детского питания. В декабре 2016 года была осуществлена пробная поставка первой партии сухого детского питания в Гонконг на 10,5 тыс. долларов. Затем был заключен гораздо более крупный контракт на поставку детского питания в Пекин. В 2017 году несколько дней провели на волковысском предприятии представители United Lavie International Trade (Beijing)Co., Ltd. — компании-дистрибьютора, занимающейся реализацией продукции «Беллакта» в Китае. Они знакомились с производством, проверяли документацию, но основное внимание уделили посещению молочно-товарных ферм сырьевой зоны «Беллакта». В ходе визита обсуждались вопросы сертификации продукции на соответствие требованиям органического производства. Компания планирует запустить в этом году собственную интернет платформу по оптовой продаже импортной продукции, центральное место в которой займут белорусские товары, в том числе – продукция «Беллакта».

В Волковыске побывала делегация журналистов из Китая
В Волковыске побывала делегация журналистов из Китая

С прошлого года налажены поставки в Китай сухого цельного и обезжиренного молока. В декабре минувшего года Волковысское ОАО «Беллакт» приняло участие в «China International Import Expo» — первой китайской выставке импортных товаров и услуг, проходившей в Шанхае. В экспозиции предприятия были представлены образцы сухого детского питания и сухого молока.

В Волковыске побывала делегация журналистов из Китая
В Волковыске побывала делегация журналистов из Китая

Кроме того, в этом году «Беллакт» регистрирует в Китае свою рецептуру детского питания, которое будет поставляться в Поднебесную.

Журналисты побывали и на производстве. На прощание члены делегации выразили надежду, что их рассказ обо всем увиденном в Беларуси будет способствовать укреплению связей между нашими народами. 

volkovysknews.by
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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17-18 апреля представители СМИ Китайской Народной Республики стали гостями Гродненской области. Знакомство с Гродненщиной началось с посещения Мирского замка....
 
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