Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

Источник материала: Вороновская газета





Проект по увековечению памяти Шарля де Голля выльется в долгосрочную масштабную работу.

Группа французских сенаторов и сразу два Чрезвычайных и Полномочных посла – Франции в Беларуси Дидье Канесс. и Беларуси во Французской Республике Игорь Фисенко — побывали в Щучине, где во время первой мировой войны с июля по сентябрь 1916 года в немецком лагере для военнопленных вместе с другими французскими офицерами находился капитан французской армии Шарль де Голль — будущий генерал и президент Франции.









Аутентичная связь с Францией прослеживалась даже в точках визита, запланированного организаторами. Встретили гостей в «щучинском Версале» — Дворце Друцких-Любецких – копии знаменитого Малого Трианона во Франции. Своими талантами сенаторов удивляли воспитанники Дворца творчества детей и молодежи и детской школы искусств.



















А затем члены делегации Сената Франции отправились к зданию, где в годы Первой мировой содержался пленный Шарль де Голль — спустя десятилетия на этом месте все изменилось — сейчас здесь цех автотракторных комплектов ОАО «Щучинский завод «Автопровод».

О прошлом в современном цеху напоминает лишь колонны и стенд с историческими фотоснимками Щучина начала XX столетия. Среди них – и копии редких фото из архивов, на которых сенаторы безошибочно узнавали на фото свою национальную легенду…





— Мы гордимся тем, что побывали в Щучине, — сказал Шарль Генэ, заместитель председателя Комиссии Сената Французской Республики по финансам, председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Сената Франции. – Надеемся, что это начало великой истории, которая позволит развивать сотрудничество в отношении проектов сохранения памяти Шарля де Голля, а также культуры и человеческих ценностей, которые незыблемы для всех народов. Это важно не только для нас, но и для молодого поколения обеих стран.

Сенаторы и Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канесс заверили, что французская сторона искренне заинтересована в увековечении памяти своего президента и совместных культурно-исторических проектах со Щучином.





— Уверен, что состоится еще не одна встреча на гостеприимной щучинской земле, — отметил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук. – Щучинский след генерала посодействует сближению наших народов и укреплению взаимопонимания.

— Тема присутствия в Щучине Шарля де Голля важна в том числе и для дальнейшего развития туристической привлекательности нашего региона, — подчеркнул председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. – Работа по увековечению его памяти будет продолжаться. К 130-й годовщине со Дня рождения Шарля де Голля в 2020 году на здании завода «Автопровод» откроем памятную информационную доску. А в цеху, где в годы Первой мировой содержался пленный Шарль де Голль, мы готовы создать интерактивный музей со стилизацией времен Первой мировой войны.

Проект по увековечению памяти Шарля де Голля выльется в долгосрочную масштабную работу и станет объединяющим фактором в отношениях двух народов.





Алла БИБИКОВА

Фото: автора https://grodnonews.by/