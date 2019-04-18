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Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

18.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

Проект по увековечению памяти Шарля де Голля выльется в долгосрочную масштабную работу.

Группа французских сенаторов и сразу два Чрезвычайных и Полномочных посла – Франции в Беларуси Дидье Канесс. и Беларуси во Французской Республике Игорь Фисенко — побывали в Щучине, где во время первой мировой войны с июля по сентябрь 1916 года в немецком лагере для военнопленных вместе с другими французскими офицерами находился капитан французской армии Шарль де Голль — будущий генерал и президент Франции. 

Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

Аутентичная связь с Францией прослеживалась даже в точках визита, запланированного организаторами. Встретили гостей в «щучинском Версале» — Дворце Друцких-Любецких – копии знаменитого Малого Трианона во Франции. Своими талантами сенаторов удивляли воспитанники Дворца творчества детей и молодежи и детской школы искусств.

Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин
Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

 А затем члены делегации Сената Франции отправились к зданию, где в годы Первой мировой содержался пленный Шарль де Голль — спустя десятилетия на этом месте все изменилось — сейчас здесь цех автотракторных комплектов ОАО «Щучинский завод «Автопровод». 

О прошлом в современном цеху напоминает лишь колонны и стенд с историческими фотоснимками Щучина начала XX столетия. Среди них – и копии редких фото из архивов, на которых сенаторы безошибочно узнавали на фото свою национальную легенду… 

Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

— Мы гордимся тем, что побывали в Щучине, — сказал Шарль Генэ, заместитель председателя Комиссии Сената Французской Республики по финансам, председатель группы дружбы «Франция-Беларусь» Сената Франции– Надеемся, что это начало великой истории, которая позволит развивать сотрудничество в отношении проектов сохранения памяти Шарля де Голля,  а также культуры и человеческих ценностей, которые незыблемы для всех народов. Это важно не только для нас, но и для молодого поколения обеих стран. 

Сенаторы и Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Беларуси Дидье Канесс заверили, что французская сторона искренне заинтересована в увековечении памяти своего президента и совместных культурно-исторических проектах со Щучином. 

Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

— Уверен, что состоится еще не одна встреча на гостеприимной щучинской земле, — отметил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук. – Щучинский след генерала посодействует сближению наших народов и укреплению взаимопонимания. 

— Тема присутствия в Щучине Шарля де Голля важна в том числе и для дальнейшего развития туристической привлекательности нашего региона, — подчеркнул председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. – Работа по увековечению его памяти будет продолжаться. К 130-й годовщине со Дня рождения Шарля де Голля в 2020 году на здании завода «Автопровод» откроем памятную информационную доску. А в цеху, где в годы Первой мировой содержался пленный Шарль де Голль, мы готовы создать интерактивный музей со стилизацией времен Первой мировой войны.

Проект по увековечению памяти Шарля де Голля выльется в долгосрочную масштабную работу и станет объединяющим фактором в отношениях двух народов.

Белорусский след Шарля де Голля. Французские сенаторы посетили Щучин

Алла БИБИКОВА
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
 
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Проект по увековечению памяти Шарля де Голля выльется в долгосрочную масштабную работу. Группа французских сенаторов и сразу два Чрезвычайных и Полномочных посла...
 
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