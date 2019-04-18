В преддверии отпускного сезона специалисты Кореличского райЦГЭ напоминают об опасном заболевании — малярии

Малярия продолжает угрожать 40% населения мира. Ежегодно малярией заболевает более 500 миллионов человек, более одного миллиона человек умирает от этой болезни.
Самое тяжелое бремя малярии лежит на Африке к югу от Сахары, но болезнь также поражает людей в Азии, Латинской Америке, Ближнем Востоке и даже в некоторых частях Европы. По климатогеографическим характеристикам Беларусь относится к зоне низкого риска передачи малярии, что не исключает возможность формирования своих устойчивых активных очагов, как это наблюдалось в конце 40-х годов прошлого столетия, когда число ежегодно выявляемых больных достигало 100-180 тысяч. Ежегодно в республике регистрируется от 5 до 15 завозных случаев в год. Эпидемически опасная 3-дневная малярия регистрировалась в 53% случаев; тропическая – в 45%, 4-дневная – в 10%, овале-малярия – в 8%; смешанные формы малярии выявлены в 12% случаев, рецидивные – в 3%.
В 61% случаев заражение происходило в странах Африки, в 8% — в странах Азии, в 31% — в странах Европейского региона (Российская Федерация, Азербайджан, Таджикистан, Армения).
Выздоровление зафиксировано в 100% случаев.
Малярия – это заболевание, вызываемое кровяными паразитами, которые передаются от больного человека здоровому через укусы комаров, при переливании крови или шприцевых инъекциях.
Переносчиками заболевания являются малярийные комары, выплаживающиеся в водоемах со стоячей или медленно текущей водой. Нападают на человека вечером, после захода солнца и рано утром. От других видов комаров их можно отличить по посадке – брюшко у них отклонено от поверхности потолка (стены) под углом приблизительно 450.
Особо уязвимы перед болезнью люди, совершающие поездки из свободных от малярии стран в страны, где эта болезнь широко распространена. Человек при этом может заболеть уже на второй неделе пребывания в неблагополучном регионе, а может и через 1,5 года после возвращения оттуда.
Своевременное (в течение 24 часов с момента появления симптомов) лечение малярии позволяет сократить продолжительность терапии, а также предотвратить развитие осложнений и подавляющее большинство случаев смерти.
Профилактика малярии складывается из 2 направлений: предупреждение заражения и профилактика заболевания.
Предупреждение заражения – это защита помещений от проникновения переносчиков (засетчивание окон) и защита от их укусов (установка прикроватных марлевых пологов, уничтожение залетевших комаров инсектицидными средствами с помощью электроиспарителей-фумигаторов; вне помещения — обработка открытых участков тела отпугивающими препаратами – репеллентами). Основной мерой в предупреждении прививной малярии является использование для инъекций только одноразовых шприцов.
Профилактика заболевания – это прием по назначению врача лекарственных противомалярийных препаратов, начиная за неделю перед выездом в неблагополучный по тропической малярии регион, весь период пребывания там и еще 4-6 недель после возвращения домой.
В течение 3 лет после возвращения из неблагополучной по малярии страны при каждом обращении в амбулаторно-поликлинические организации по поводу любого заболевания, повлекшего повышение температуры, следует информировать лечащего врача о своем пребывании в малярийном очаге.
Кореличский районный ЦГЭ