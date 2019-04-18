Проверить сообщение решил наш журналист, он приехал на "Жданы", чтобы узнать, что на самом деле здесь происходит.





Уже с самого утра на рынке было какое-то движение: действующая площадка постепенно пустела, а слухи о том, что рынок переезжает, нашли подтверждение.





Неожиданно для всех авторынок "Ждановичи" переезжает за ТЦ "Автоград", на 700 метров ближе к городу. Теперь он будет находиться рядом со сверкой номеров и МРО, а сама площадка перейдет на работу в формате клиентской зоны.





Более подробную информацию мне удалось получить у администрации площадки по торговле автомобилями.





Сергей Сиваков, ведущий специалист по работе с клиентами:





"Рынок действительно переезжает. Как вы можете заметить, машины постепенно перемещаются на площадку, которая находится ближе к "Автограду", а место для сверки номеров теперь сдвинется на 25 метров дальше. Мы заранее уведомили автовладельцев о том, что переезжаем, поэтому никаких проблем с этим быть не должно, а окончательно площадка заполнится в течение этой недели.





Последнее время сложилось впечатление, что на рынке вас пытаются обмануть или продать плохой автомобиль. Но это совсем не так. У нас огромное количество классных авто. Здесь действительно есть что выбрать, а главное - любую машину можно купить день в день.





При выборе автомобиля на авторынке у покупателя появляется больше шансов подобрать себе именно то, что ему нужно. Можно приехать и осмотреть сразу десяток вариантов, а не ехать по объявлению за одной машиной в другой конец города.





Постепенно на площадке будет расширяться ассортимент. Мы постоянно улучшаем условия не только для покупателей, но и для продавцов, на рынке в любой день можно наблюдать высокую проходимость. Поэтому определенно есть смысл в том, чтобы попытаться продать или купить автомобиль именно здесь".





Кроме смены местоположения администрация обещает улучшить и инфраструктуру торговой площадки:





"Мы ожидаем сезонное увеличение числа автомобилей на рынке. Для этого создаются соответствующие условия: появляются кафе, теперь у клиентов будет возможность перекусить, выпить кофе, подумать и принять решение по автомобилю. МРЭО станет ближе, что, безусловно, добавит удобства для всех. Появятся дорожки для пешеходов, выделенная зона парковки, прожекторное освещение. Улучшится дополнительная безопасность: в скором времени на торговой площадке планируется установка камер.









К нам теперь будет проще добраться и припарковаться. В 30 метрах от площадки будет проходить сверка номеров, а через дорогу - здание регистрации транспорта.





Создаются условия, чтобы можно было просто приехать на авторынок и через пару часов уехать уже на своем личном автомобиле.





В ближайшем будущем территория будет расширяться, поэтому места хватит всем.





На данный момент с теми бюджетами, которые есть у "официалов", приходится сложно, однако мы стремимся к здоровой конкуренции. Надо помнить о том, что есть люди, которые любят свои авто, они им нравятся, они знают им цену. Поэтому выгоднее попробовать продать свой автомобиль на рынке, а не просто сдать его в trade-in по заниженной стоимости. Люди стали забывать, что рынок есть и он жив.





Если есть возможность попробовать продать самому, а в будущем покупка нового авто не планируется или делается выбор в пользу свежей "бэушки", то почему нет? Появились свободные выходные - возьмите термос с чаем и попробуйте продать машину на авторынке. Нельзя просто сфотографировать авто, выложить в объявления и устроить себе 3D-тур - ты должен сесть в него, потрогать руль, проехаться. Если нет времени заниматься этим самому, можно оставить автомобиль на комиссию."





Вернувшись к словам о том, что теперь на рынке создадут более комфортные условия не только для покупателей, но и для продавцов, я решил поинтересовался у самих арендаторов, чего они ожидают от переезда.





"Конечно, хотелось бы увидеть крытый паркинг, но проходимость здесь всегда была, и надеюсь, что будет еще больше: нас теперь лучше видно, площадка лучше, до МРЭО рукой подать. Есть все условия для того, чтобы купить себе автомобиль. Часто бывает, что на рынок приезжают просто посмотреть, а потом уезжают на авто."









Напоследок Сергей Сиваков поделился планами на будущее:





"Конечно, все это будет не сразу, но я рад, что рынок потихоньку изменяется в лучшую сторону. Европейских автомобилей у нас по понятным причинам стало в разы меньше, но на рынке "Ждановичи" всегда была и есть необходимая база авто.





Большинство людей привыкло к сервису благодаря официальным дилерам. Мы тоже хотим повысить качество обслуживания, чтобы сделать покупку и продажу здесь максимально удобными."





В это время автомобили продолжают переезжать с одной площадки на другую, продавцы с нетерпением ждут начала продаж уже на новом месте, а мы вернемся к обновленной площадке спустя некоторое время, чтобы поинтересоваться у людей, насколько стало лучше и можно ли найти на "Жданах" хорошие варианты...







