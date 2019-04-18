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У Могилевского района будет голубой флаг с варяжским щитом
Источник материала: Партизан
Официальные геральдические символы Могилевского района утверждены указом Александра Лукашенко.
Как информирует
Отмечается, что герб и флаг учреждены в целях сохранения и развития исторических традиций Могилевского района.
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Официальные геральдические символы Могилевского района утверждены указом Александра Лукашенко.
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