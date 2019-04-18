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У Могилевского района будет голубой флаг с варяжским щитом

18.04.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальные геральдические символы Могилевского района утверждены указом Александра Лукашенко.



Как информирует БЕЛТА, флаг — голубой, в его центре находится герб, выполненный в виде варяжского щита. На щите можно увидеть волнистые полоски зеленого и серебряного цветов, рыцаря с поднятым мечом и три цветка льна.

Отмечается, что герб и флаг учреждены в целях сохранения и развития исторических традиций Могилевского района.


 
 
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Официальные геральдические символы Могилевского района утверждены указом Александра Лукашенко.
 
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