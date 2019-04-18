Анфимов хочет возродить народный контроль

"Исходя из опыта работы с обращениями граждан, на выездных приемах в регионах, очень много людей приходят не с личными просьбами, а обращают внимание на недостатки, которые есть в их местности. Много неравнодушных людей. Именно на них будет строиться костяк движения по привлечению общественности к контролю за тем, что происходит в стране", - сказал Леонид Анфимов.





В советское время работа госконтроля строилась на основе общественного участия в этой деятельности.





"Слова "Лучший контролер - это совесть" были настолько популярными, что все общество стремилось помочь выявлять нарушения дисциплины, недостатки, - напомнил Леонид Анфимов. - Даже если мы сможем привлечь хотя бы 10% того потенциала, который был в советское время, это было бы весомым подспорьем".





Видимо, господин Анфимов забыл, что в советское время уволить человека было не так просто, но в современной Беларуси поставили в условия, когда человеку страшно открыть рот, потому что без дай-причины может быть уволен. И правды не найдет ни у кого, тем более у Анфимова.