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Савченко о дебатах на "Олимпийском": Одна из сцен станет мишенью
Источник материала: Партизан
Идея установить две сцены для публичных дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" очень рискованная. Об этом в эфире телеканала "
"Одна сцена просто становится мишенью. Я не верю, что такой человек, как Порошенко, даже после поражения во втором туре, за время до инаугурации сдастся без боя. Это не тот человек, который оторвется от власти. Поэтому нужно быть бдительными и осознавать это", – сказала Савченко.
Она добавила, что не собирается никого пугать, но обязана была сделать это заявление, чтобы обратить внимание на вероятность теракта и снизить ее до минимальной.
Политик предположила, что две сцены изначально поставили для более удачных ракурсов лояльных к кандидатам телеканалов.
"Две сцены – прежде всего это странно для дебатов. Ты должен стоять и смотреть в глаза противнику, все должно искрить. Ты должен реагировать на людей и держать удар", – отметила она, после чего спросила: "Они будут перекрикиваться в мегафон?"
31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Дебаты назначены на 19.00 19 апреля.
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Идея установить две сцены для публичных дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" очень рискованная. Об...
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