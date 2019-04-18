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Савченко о дебатах на "Олимпийском": Одна из сцен станет мишенью

18.04.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Идея установить две сцены для публичных дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" очень рискованная. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Одна сцена просто становится мишенью. Я не верю, что такой человек, как Порошенко, даже после поражения во втором туре, за время до инаугурации сдастся без боя. Это не тот человек, который оторвется от власти. Поэтому нужно быть бдительными и осознавать это", – сказала Савченко.

Она добавила, что не собирается никого пугать, но обязана была сделать это заявление, чтобы обратить внимание на вероятность теракта и снизить ее до минимальной.

Политик предположила, что две сцены изначально поставили для более удачных ракурсов лояльных к кандидатам телеканалов.

"Две сцены – прежде всего это странно для дебатов. Ты должен стоять и смотреть в глаза противнику, все должно искрить. Ты должен реагировать на людей и держать удар", – отметила она, после чего спросила: "Они будут перекрикиваться в мегафон?"


31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Дебаты назначены на 19.00 19 апреля.


 
 
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Идея установить две сцены для публичных дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" очень рискованная. Об...
 
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