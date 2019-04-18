"Одна сцена просто становится мишенью. Я не верю, что такой человек, как Порошенко, даже после поражения во втором туре, за время до инаугурации сдастся без боя. Это не тот человек, который оторвется от власти. Поэтому нужно быть бдительными и осознавать это", – сказала Савченко.





Она добавила, что не собирается никого пугать, но обязана была сделать это заявление, чтобы обратить внимание на вероятность теракта и снизить ее до минимальной.





Политик предположила, что две сцены изначально поставили для более удачных ракурсов лояльных к кандидатам телеканалов.





"Две сцены – прежде всего это странно для дебатов. Ты должен стоять и смотреть в глаза противнику, все должно искрить. Ты должен реагировать на людей и держать удар", – отметила она, после чего спросила: "Они будут перекрикиваться в мегафон?"









31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они проходят во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Дебаты назначены на 19.00 19 апреля.



