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Мэр Бреста Александр Рогачук встретился с активистами молодежного волонтерского движения

19.04.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Встреча прошла на Гребном канале областного центра. Здесь проходили соревнования, так что у юных волонтеров была возможность понаблюдать за спортивными баталиями и пообщаться с руководством города в непринужденной обстановке. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65397.php

Мэр Бреста Александр Рогачук встретился с активистами молодежного волонтерского движения


Юноши и девушки, представлявшие Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Брестский государственный технический университет и другие учреждения образования, задали Александру Рогачуку десятки вопросов о том, как идет подготовка города над Бугом к 1000-летнему юбилею, который будет широко отмечаться через несколько месяцев, насколько будут востребованы на торжествах волонтеры, что изменится в жизни брестчан после торжеств. Затрагивала молодежь и проблемные вопросы, большая часть которых касалась работы транспорта. Председатель Брестского горисполкома каждый такой сигнал брал на заметку, поручая компетентным службам разобраться в ситуации. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65397.php

Мэр Бреста Александр Рогачук встретился с активистами молодежного волонтерского движения


Александр Рогачук подчеркнул, что волонтеры выбрали благородное дело — помогать людям, быть в центре событий, приходить на помощь. Для этого нужно обладать высокими нравственными качествами, не искать личную выгоду и ни в коем случае не превращать волонтерство в какую-то обязаловку. Прекрасные порывы должны исходить от души. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65397.php

Мэр Бреста Александр Рогачук встретился с активистами молодежного волонтерского движения


По горящим глазам ребят было заметно, что они разделяют такую точку зрения. Задавая мэру вопросы, юноши и девушки поднимали темы, интересующие многих их ровесников. Какими должны быть современные волонтеры? Что необходимо сделать в Бресте, чтобы он стал более привлекательным для зарубежных туристов? Стоит ли переименовывать в областном центре улицы? Как город будет развиваться в отдаленной перспективе? 

Александр Рогачук поделился с молодежью многими планами. Рассказал, что после ввода в строй Западного обхода в Бресте кардинально изменятся транспортные потоки. И там, где сегодня есть проблемы с сообщением, в скором времени их не будет. Уже в мае в областном центре заработает новый автовокзал с современной инфраструктурой. Старое здание выставят на аукцион и постараются найти инвестора, который сделает удобной, комфортной и востребованной эту территорию. 

В перспективе между новыми авто- и железнодорожным вокзалами, которые отныне будут находиться по соседству, необходимо построить подземный переход, выполнить огромный объем других работ, чтобы Брест стал образцовым городом. 

К слову, город над Бугом и сегодня впечатляет гостей. Известный российский телеведущий Леонид Якубович в последнее время посещал его неоднократно и признался, что остался под глубоким впечатлением не только от Брестской крепости, о которой знают миллионы людей во всем мире, но и от других объектов. Побывав, например, в музее железнодорожной техники, Леонид Аркадьевич не скрывал восторга и попросил коллег-телевизионщиков приехать сюда, чтобы сделать репортаж об уникальной экспозиции. Таких точек в городе над Бугом будет становиться все больше, заверил мэр. А молодежи со временем решать, как развиваться Бресту дальше. 

КУРЕЦ Александр Николаевич

 
Теги: Брест
 
 
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  Встреча прошла на Гребном канале областного центра. Здесь проходили соревнования, так что у юных волонтеров была возможность понаблюдать за спортивными...
 
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