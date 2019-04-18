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Стала известна программа «Славянского базара»

19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Организаторы 28-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» решили объединить на одной сцене разные стили – классику, джаз, рок, эстрадные и народные композиции, сообщает телеканал «МИР 24».

На открытии также выступят оперные дивы, которым будет аккомпанировать Президенсткий оркестр.

«Пришли к тому, что надо сделать что-то необычное: от классики до рока. Планируется участие Джолли Тернера, это солист Deep Purple и Rainbow», – рассказал заслуженный артист, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин.

По его словам, участвовать будут Александра Софина (итальянский тенор, кроссовер), Ксения Дежнева (солистка Большого теарта России). Также еще будут две звезды, имена которых не разглашаются.

Неизменным осталось место проведение фестиваля – город Витебск. На фестиваль приедут финалисты национальных отборов из 21 страны. 



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Теги: Витебск
 
 
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Организаторы 28-го Международного фестиваля искусств «Славянский базар» решили объединить на одной сцене разные стили – классику, джаз, рок, эстрадные и народные...
 
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