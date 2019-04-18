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В Беларуси при помощи ОАЭ хотят создать международный финансовый центр
19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
«Думаю, вы знакомы с нашей мечтой создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. Я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в части поддержки этого проекта», – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что Минск хочет получить от представителей Дубайского центра консультативную помощь, поскольку у его руководства есть богатый опыт в создании подобных организаций.
Президент отметил, что Дубайский центр проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью в сфере цифровой экономики и информационных
Председатель Дубайского центра Эсса Казим заявил, что в организации не считают планы Беларуси мечтой и готовы поддержать проект.
Руководитель также отметил, что представители центра намерены участвовать в развитии сотрудничества между Беларусью и ОАЭ, в частности – в сфере информационных технологий.
Дубайский международный финансовый центр был создан в 2004 году и в настоящее время занимает 12 место в рейтинге из 102 аналогичных структур.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Дубайский финансовый центр заинтересован в сотрудничестве с Минском.
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