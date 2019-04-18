В Беларуси при помощи ОАЭ хотят создать международный финансовый центр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен создать на территории страны международный финансовый центр и рассчитывает в этом на помощь Дубайского международного финцентра. Об этом глава государства рассказал в четверг на встрече с руководством центра, передает БЕЛТА .

«Думаю, вы знакомы с нашей мечтой создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. Я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в части поддержки этого проекта», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Минск хочет получить от представителей Дубайского центра консультативную помощь, поскольку у его руководства есть богатый опыт в создании подобных организаций.

Президент отметил, что Дубайский центр проявляет интерес к сотрудничеству с Беларусью в сфере цифровой экономики и информационных технологий . Минск, в свою очередь, готов пойти навстречу, поскольку считает взаимодействие в этих сферах эффективным.

Председатель Дубайского центра Эсса Казим заявил, что в организации не считают планы Беларуси мечтой и готовы поддержать проект.



«Я не думаю, что это – просто мечта. Это – что-то, что мы очень скоро реализуем. Мы приехали, чтобы поделиться своим опытом», – заявил Казим.

Руководитель также отметил, что представители центра намерены участвовать в развитии сотрудничества между Беларусью и ОАЭ, в частности – в сфере информационных технологий.

Дубайский международный финансовый центр был создан в 2004 году и в настоящее время занимает 12 место в рейтинге из 102 аналогичных структур.