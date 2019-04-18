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Деньги из мусора: как продать ненужную одежду и обувь?

19.04.2019 07:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Деньги из мусора: как продать ненужную одежду и обувь?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В рамках проекта «Деньги из мусора» разберемся, сколько можно заработать на ненужной одежде и обуви и посмотрим, как это сделать максимально удобно и выгодно.

Что можно продать

Желание продать бывшие в употреблении вещи особенно актуально в отношении детской одежды и обуви. По цене такие вещи вплотную приблизились к стоимости одежды для взрослых, но редко изнашиваются одним ребенком.

 
 
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Для среднестатистической белорусской семьи одежда и обувь это пятая часть общих расходов, а в некоторые месяцы больше половины всех трат. И здесь появляется...
 
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