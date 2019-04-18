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Деньги из мусора: как продать ненужную одежду и обувь?
Источник материала: Myfin
В рамках проекта «
Что можно продать
Желание продать бывшие в употреблении вещи особенно актуально в отношении детской одежды и обуви. По цене такие вещи вплотную приблизились к стоимости одежды для взрослых, но редко изнашиваются одним ребенком.
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Для среднестатистической белорусской семьи одежда и обувь это пятая часть общих расходов, а в некоторые месяцы больше половины всех трат. И здесь появляется...
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