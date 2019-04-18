Деньги из мусора: как продать ненужную одежду и обувь?

Источник материала: Myfin



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В рамках проекта « Деньги из мусора » разберемся, сколько можно заработать на ненужной одежде и обуви и посмотрим, как это сделать максимально удобно и выгодно.

Что можно продать

Желание продать бывшие в употреблении вещи особенно актуально в отношении детской одежды и обуви. По цене такие вещи вплотную приблизились к стоимости одежды для взрослых, но редко изнашиваются одним ребенком.