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Никита Наумов: в переводе на белорусские буханка хлеба в Талдыкоргане стоит 40 копеек. Я снова стал миллионером

19.04.2019 07:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-защитник "Витебска" Никита Наумов, успешно дебютировавший в чемпионате Казахстана за "Жетысу", рассказал корреспонденту "Прессбола" Николаю Иванову, что вновь почувствовал себя миллионером.

- К валюте привык?

- Легко. Ситуация точь-в-точь как у нас до девальвации, так что я снова стал миллионером. Кстати, в Казахстане жить дешевле.

- Пример?

- Жена любит сравнивать. Смотрит цену, переводит и звонит родным. К примеру, в переводе на белорусские буханка хлеба в Талдыкоргане стоит 40 копеек. Дешево?

 
Теги: Витебск
 
 
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Экс-защитник "Витебска" Никита Наумов, успешно дебютировавший в чемпионате Казахстана за "Жетысу", рассказал корреспонденту "Прессбола" Николаю Иванову, что вновь...
 
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