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Никита Наумов: в переводе на белорусские буханка хлеба в Талдыкоргане стоит 40 копеек. Я снова стал миллионером
Источник материала: Партизан
Экс-защитник "Витебска" Никита Наумов, успешно дебютировавший в чемпионате Казахстана за "Жетысу", рассказал корреспонденту
- К валюте привык?
- Легко. Ситуация точь-в-точь как у нас до девальвации, так что я снова стал миллионером. Кстати, в Казахстане жить дешевле.
- Пример?
- Жена любит сравнивать. Смотрит цену, переводит и звонит родным. К примеру, в переводе на белорусские буханка хлеба в Талдыкоргане стоит 40 копеек. Дешево?
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Никита Наумов: в переводе на белорусские буханка хлеба в Талдыкоргане стоит 40 копеек. Я снова стал миллионером
Экс-защитник "Витебска" Никита Наумов, успешно дебютировавший в чемпионате Казахстана за "Жетысу", рассказал корреспонденту "Прессбола" Николаю Иванову, что вновь...
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