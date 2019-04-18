Никита Наумов: в переводе на белорусские буханка хлеба в Талдыкоргане стоит 40 копеек. Я снова стал миллионером

- К валюте привык?





- Легко. Ситуация точь-в-точь как у нас до девальвации, так что я снова стал миллионером. Кстати, в Казахстане жить дешевле.





- Пример?





- Жена любит сравнивать. Смотрит цену, переводит и звонит родным. К примеру, в переводе на белорусские буханка хлеба в Талдыкоргане стоит 40 копеек. Дешево?