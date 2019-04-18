Deutsche Bank могут оштрафовать на $20 млрд за отмывание российских денег – СМИ

В финучреждении считают, что существует высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании примут против банка "существенные дисциплинарные меры". В Deutsche Bank считают, что скандал повредил их глобальному бренду и может вызвать отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение рыночной стоимости банка.





Издание отмечает, что Deutsche Bank был причастен к схеме "глобальная прачечная", в которой участвовали связанные с ФСБ и Кремлем представители российского криминалитета. Схема работала между 2010-м и 2014 годом. По версии следствия, через немецкий банк таким образом могло пройти до $80 млрд.





В 2014 году Deutsсhe Bank принимал участие в продаже государственных активов России, а ранее был задействован в размещении ее еврооблигаций.





В 2017 году Великобритания и США оштрафовали Deutsche Bank за невыполнение требований прозрачности, что могло помочь состоятельным россиянам вывести из страны $10 млрд, заявляли в департаменте финансовых служб Нью-Йорка.



