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Deutsche Bank могут оштрафовать на $20 млрд за отмывание российских денег – СМИ
Источник материала: Партизан
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank могут оштрафовать почти на $20 млрд за отмывание российских денег, сообщила 17 апреля британская газета The Guardian со ссылкой на данные конфиденциального внутреннего отчета банка.
В финучреждении считают, что существует высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании примут против банка "существенные дисциплинарные меры". В Deutsche Bank считают, что скандал повредил их глобальному бренду и может вызвать отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение рыночной стоимости банка.
Издание отмечает, что Deutsche Bank был причастен к схеме "глобальная прачечная", в которой участвовали связанные с ФСБ и Кремлем представители российского криминалитета. Схема работала между 2010-м и 2014 годом. По версии следствия, через немецкий банк таким образом могло пройти до $80 млрд.
В 2014 году Deutsсhe Bank принимал участие в продаже государственных активов России, а ранее был задействован в размещении ее еврооблигаций.
В 2017 году Великобритания и США оштрафовали Deutsche Bank за невыполнение требований прозрачности, что могло помочь состоятельным россиянам вывести из страны $10 млрд, заявляли в департаменте финансовых служб Нью-Йорка.
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Крупнейший банк Германии Deutsche Bank могут оштрафовать почти на $20 млрд за отмывание российских денег, сообщила 17 апреля британская газета The Guardian со ссылкой на данные...
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