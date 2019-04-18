ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский хореограф Сергей Епихов помогал выводить людей из горящего Нотр-Дама

19.04.2019 07:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Он случайно оказался в Париже прямо в эпицентре событий, когда начался пожар в соборе



- Я решил пройтись вдоль Сены, а заодно заглянуть в Нотр-Дам как обычный турист. Я там был уже – но меня будто мистическая сила туда снова тянула. Перед входом была очередь, как обычно. Стояла большая группа китайцев, которая почему-то приняла меня за местного служащего. Я и скомандовал – за мной! – и прошел с ними внутрь.

Забрался наверх, на строительные леса пофотографироваться. Я такой нагловатый парень, хожу везде, пока не прогонят. Видел этих реставраторов, кстати. Чувствую – запах растворителя. Спустился и перекинулся парой фраз с англичанами об этом.

И тут понимаю: происходит что-то. Служители ограждают вход столбиками с лентой. Появились люди в военной форме с автоматами – как будто угроза теракта. Но на все вопросы силовики лишь отвечает – вам лучше уходить. Я заметил моих знакомых китайцев, говорю им «alarm!» и машу рукой в сторону музея. Они послушно следом за мной и пошли – причем там платный вход, но нас пропустили. Я много лет занимаюсь постановкой шоу, так что организовать людей для меня не проблема. И снова вернулся выводить других. Заставил открыть ворота, на вопросы, работник ли музея я, кивал.

Когда вернулся в третий раз, уже конкретно запахло гарью, какими-то жжеными тряпками. Было ветрено, и огонь очень быстро стал распространяться по крыше.


На площади рядом появились пожарные машины, начали оцеплять не только собор, но и в целом остров Сите, видимо, боялись, что может случиться обрушение. Все службы работали очень четко. Кстати, было много женщин-полицейских.

Тем временем за лентой собиралась толпа туристов со всего мира, и каждый готов был чем-то помочь. Появились паломники, которые стали на колени и пели религиозные песни. Я решил не возвращаться в собор снова, потому что становилось опасно.

Макрона не увидел, потому что не пускали за ограждение. Зато полицейские взяли у меня адрес. Долго не могли понять, что за страна Беларусь, переспрашивали – может, Бельгия? И только когда сказал Минск, закивали головой. Минск они знали. Зачем им мои данные? Не знаю, может, чтобы допросить как свидетеля. Я сказал им, что был наверху прямо накануне пожара. А может, грамоту или поощрение вручат за то, что помог вывести людей.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он случайно оказался в Париже прямо в эпицентре событий, когда начался пожар в соборе
 
Новости дня
Новости разные
 
Привели в порядок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика